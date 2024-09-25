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    首頁　>　雲林縣

    大蒜播種遇大雨蒜種流失 農民嘆：看天吃飯

    雲林大蒜剛播種遇連續降雨，造成蒜種裸露、腐爛災情。（雲林縣府農業處提供）

    雲林大蒜剛播種遇連續降雨，造成蒜種裸露、腐爛災情。（雲林縣府農業處提供）

    2024/09/25 13:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大蒜產量占全國逾9成，中秋節前後為播種期，卻遇連續降雨，不少蒜田泡水，或不堪大雨沖刷蒜種流失等災情，縣府農業處指出，目前有接獲四湖、水林、東勢通報受災，其中又以四湖狀況最嚴重，將在本週五（27日）邀集農糧署等進行四方會勘，若達到天然災害救助門檻即啟動救助作業。

    雲林大蒜種植面積逾5000公頃，占全國9成以上，蒜農指出，每年中秋節前後是大蒜栽種期，但今年氣候不穩定，氣溫高影響蒜種生長延後發芽，又遇連續降雨，而且雨勢又急又大，造成蒜田土壤及蒜種不堪沖刷流失，沿海地勢低窪地區蒜田積水，導致蒜種腐爛情況。

    蒜農無奈說，這幾年極端氣候，田間難管理，而且成本越來越高，大蒜每公頃成本要4、50萬元，其中蒜種每公頃就約10多萬元，收成狀況則要看天吃飯，這期才播種期就遇到考驗。

    農業處表示，目前全縣已種面積約2000公頃，截至今天接到四湖、東勢及水林通報蒜種因大雨流失、腐爛情況，其中四湖通報受災100公頃、東勢3公頃、水林5公頃，其中四湖面積已達該鄉種植面積25%，且有蒜種腐爛情況嚴重，縣府邀請農糧署、農業改良場、鄉公所將在週五進行四方會勘，若達農業處也呼籲，蒜農要做好種植登記，若後續有相關災害救助才能有所依據。

    雲林大蒜剛播種遇連續降雨，造成蒜種裸露、腐爛災情。（雲林縣府農業處提供）

    雲林大蒜剛播種遇連續降雨，造成蒜種裸露、腐爛災情。（雲林縣府農業處提供）

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