達德能源完成在台500MW發電 辦竹杖健走慶祝

達德能源去年底完成500MW在台發電裝置容量，今在崙背鄉舉辦竹杖健走活動。（記者李文德攝）

2024/09/24 17:49

〔記者李文德／雲林報導〕達德能源集團完成在台灣發電裝置容量500MW（百萬瓩），為慶祝20年來努力，今聯合德國經濟辦事處等單位在雲林崙背鄉舉行竹杖健走活動，200多人從中和國小出發，沿途欣賞風光。達德能源董事長曾葳葳表示，推動陸域風機最大困難包括申請許可作業時間、在地居民溝通，也感謝崙背鄉親對於綠能支持。

達德能源去年底完成在崙背鄉設置6座陸域風機，累計20年來已達成500MW陸域風機裝置容量，207座風機設置。為慶祝達成里程碑，集團與德國經濟辦事處、縣府等，為落實企業社會責任ESG，舉辦竹杖健走。集團邀請德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士、縣議員洪如萍、縣府計畫處長李明岳、崙背鄉鄉長李泓儀及在地居民一起健走。

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曾葳葳表示，達德能源是台灣陸域風機為台灣陸域風機占比最大的廠商之一，500MW的發電裝置容量可以提供將近30萬家戶用電。她強調風機不只是提供綠能，可見更與生活習習相關。

曾葳葳坦言，綠能發展相當不容易，包含申請作業時間較長，更需要長時間與在地民眾溝通、耕耘，都是較困難的地方，近年來綠能相關司法案件便傳，檢調也加強力道查弊，相信綠能推動也會更加順利，公司也會進一步和地方溝通，期待有更卓著成效。另公司陸域風機選址多選北、中部，接下來也計畫往南部選址。

李明岳說，企業的ESG往往都是一時的，如種樹或撿垃圾，但雲林縣是超高齡化社會有許多老人家，希望鼓勵他們養成健康運動的習慣，尤其是走路風險較低，歡迎更多企業投入ESG資源來促進縣內長輩健康。

達德能源去年底完成500MW在台發電裝置容量，今在崙背鄉舉辦竹杖健走活動。（記者李文德攝）

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