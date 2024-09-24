雲縣議會民進黨團批縣府 凱米風災提報復建經費不到嘉縣1/3

民進黨雲林縣議會黨團集團質詢，質疑縣府提報風災復建工程不力。（民進黨雲林縣議會黨團提供）

2024/09/24 15:33

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕凱米颱風災後復建，中央開放各縣市政府提報，雲林縣政府僅提報208件、合計約17億元，今天在縣議會遭到民進黨團強烈批評，質疑所提報經費不到嘉義縣的3分之1，也不到南投縣的一半。民進黨團總召張維崢批評，根本是選擇性提報。

7月凱米颱風造成各地嚴重水患，全台農業產物及民間設施損失達36億以上，中央開放各縣市提報凱米颱風災後復建工程經費。張維崢今天率領民進黨團多位議員提出質疑表示，嘉義縣提報1458件、總計62億元復建工程，南投縣也提報790件、總計40億元復建工程，受災最嚴重的雲林縣卻僅提報208件、總計17億元的復建工程，令人百思不得其解。

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張維崢表示，凱米颱風造成雲林縣內眾多水利設施溢堤、潰堤，連帶造成部分地區淹水，民眾財物嚴重損失，古坑山區等也有嚴重的山崩情形，縣內農產品受損嚴重，是風災中受損最嚴重的縣市，損失金額高達7億元，雲林縣政府應該積極盤點需求向中央爭取經費，結果卻只有提報208件，不得不質疑縣府是否有選擇性提報案件的狀況。

張維崢等議員要求雲林縣府及縣長張麗善要向縣民說明清楚，若有缺失就應該立即道歉、懲處，並重新盤點及補提報。縣府則表示，將在稍後再做回應。

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