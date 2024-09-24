宜梧國中推轉型實驗學校 公聽會掌聲通過

雲林縣府推動口湖鄉宜梧國中轉型為公辦民營實驗教育學校，舉辦公聽會後得到一致掌聲獲支持。（記者李文德攝）

2024/09/24 13:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉宜梧國中學區因學生外流嚴重，今年113學年度國一新生只剩8位，地方擔憂學生數持續減少減班，學校恐難經營，盼能夠轉型。縣府推動宜梧國中轉型為「公辦民營實驗教育學校」，由誠致教育基金會提出KIST創新教育模式經營計畫，昨晚縣府舉辦公聽會，出席的家長一致拍手支持通過。縣府表示，預計114學年度轉型，成為縣內第四所公辦民營實驗教育學校。

宜梧國中1971年成立，前身為口湖國中分部，1974年獨立為為宜梧國中，舊址每逢大雨及海水倒灌便淹水，1992年遷至現地。學區涵蓋梧南、梧北、成龍、水井、後厝、湖口、過港、台子等8個村落，學區學生文光、成龍國小及文光國小湖口分校的畢業生為主。不過113學年度起，全校學生剩38人，總共5班，地方盼轉型，因此縣府推動轉型作業，僅有樟湖生態國中小、拯民國小經營團隊的誠致教育基金會提出計畫。

昨晚縣府在學校舉辦學校轉型公聽會，雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、縣議員蔡孟真及黃文祥、校長張碩玲等人與眾多家長都出席，許姓家長表示，對於學校未來成為公辦民營後，是否會影響學生權益，也好奇轉型後是否會有較優勢條件吸引外地學生就讀，希望能夠得到滿意答案。

最後公聽會以一致熱烈掌聲通過轉型計畫，教育處長邱孝文表示，一梧國中因少子化、家長考量孩子就學競爭力，送往市區大校或私校就讀，是學生數流失的主因之一，未來學校轉型後將為縣內第四所公辦民營實驗教育學校；校長張碩玲表示，轉型後將維持公立學校校名、收費不變，並保留學區學生優先保障入學資格，再導入多元學習模式，學生權益絕不會大打折扣。

張麗善表示，誠致教育基金會在雲林有樟湖生態國中小及拯民國小的成功轉型經驗，獲得很多家長肯定，學校轉型後不影響孩子跟教職員權益，預計明年9月順利轉型為公辦民營的模式運作。感謝議員黃文祥及蔡孟真都大力支持，期盼日後能成為縣內多元教育的指標。

縣府推動口湖鄉宜梧國中轉型為公辦民營實驗教育學校。（記者李文德攝）

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