雲嘉合作！嘉義崇仁醫專培訓雲林雙十煙火禮賓大使

禮賓大使專心聆聽課程。（記者林宜樟攝）

2024/09/19 16:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年雙十國慶煙火將在雲林縣登場，雲林縣政府請嘉義市崇仁醫護管理專科學校美容保健科培訓學生擔任禮賓大使，今天進行開訓儀式，由凱渥名模特聘講座王聖芬指導，共有40位學生參與訓練，培養良好儀態及自信，透過雲嘉攜手合作，迎接國家重要慶典。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處副處長許木山、崇仁醫專秘書室主任黃莉萍、美容保健科主任蔡伊媜等出席開訓典禮；許木山說，雙十國慶煙火首次在雲林縣舉辦，由於目前縣內並無學校有培訓禮賓大使的專業，因此與具備禮賓大使培訓專業及經驗的崇仁醫專合作，一起努力辦好國家重要活動。

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王聖芬表示，禮賓大使學生外型佳，具備良好條件，課程主要是培養學生自信心，在陌生環境下穩重地接待來賓；禮賓大使在接待、帶位時也可能遇到突發狀況，必須要有良好臨場反應來處理，由於活動時間長，也教導學生如何保持和善的微笑，用最好的狀態迎接雙十煙火慶典。

從雲林到嘉義唸書的學生劉子榕說，身為雲林人期待雙十煙火到來，很榮幸能擔任禮賓大使，希望能透過培訓讓來賓看見禮賓大使的氣質與專業的服務態度；同為雲林人的學生陳瑀芳說，雙十煙火在成長的故鄉舉辦，很榮幸能參與盛會，透過訓練有效塑造身體健美的姿態，以優雅的動作鞠躬、挺拔的走路，希望用專業接待，讓所有來賓能度過愉快的夜晚。

蔡伊媜說，承接國家重大慶典禮賓大使的任務，師生壓力都很大，會盡心盡力完成培訓，學生們也通過CPR（心肺復甦）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）訓練、取得證照，不僅能專業接待來賓，也能應對緊急情況。

校方表示，學校禮賓大使團成立於2015年，曾在全民運動會、嘉義縣雙十煙火等國家級重要活動擔任禮賓大使，透過專業課程訓練，讓學生在站上重要舞台，發光發熱。

王聖芬訓練禮賓大使的儀態。（記者林宜樟攝）

來自雲林的劉子榕（右）與陳瑀芳（左）期待在家鄉舉辦的雙十煙火慶典。（記者林宜樟攝）

禮賓大使與實習生進行培訓。（記者林宜樟攝）

雲林縣政府委由嘉義市崇仁醫專培訓雙十煙火禮賓大使，邀請凱渥名模王聖芬（後右一）指導。（記者林宜樟攝）

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