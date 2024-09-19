為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

中國停止34項農漁產品免關稅 劉建國痛斥「不可取的作法」

中國昨宣布停止台灣34項農漁產品免徵關稅，立委劉建國（右）痛斥打擊到台灣農民非常不可取。（記者李文德攝）

中國昨宣布停止台灣34項農漁產品免徵關稅，立委劉建國（右）痛斥打擊到台灣農民非常不可取。（記者李文德攝）

2024/09/19 13:51

〔記者李文德／雲林報導〕昨天中國突宣布將在9月25日起對我國中止34項農漁產品免關稅，對此立法委員劉建國今受訪表示，這是中國官方一向手段，只是為了要打擊賴清德而已，但最直接影響的便是農民，除此之外更是間接打臉了與台灣一些與中方友好的地方政府。相信中央政府也有因應措施，未來也會要求政府務必要持續「分散市場」，設定目標，降低輸入中國的市場，提高輸入他國的總量。

中國國務院關稅稅則委員會昨晚公告，停止台灣34項農產品等免關稅進口政策，將課徵5至25％關稅，而名單中的農產品大多未輸中，或已被中國禁運，受影響將課徵關稅的農產品為檳榔、棗子、鳳梨釋迦、文旦柚及白帶魚等，昨農業部長陳駿季表示，評估影響總金額約108萬美元。

身為農業大縣，農業產值第一的雲林縣。立委劉建國批評，這是中國一直以來的手段，非常不可取。最主要的目的還是打擊賴清德總統，但更重要的是打擊到農民，更犧牲著農民的權益，另外相對地更是打臉了一些我國與中方友好的地方政府。

劉建國舉例，像是月初要開放花蓮的文旦進口，到如今卻要課徵關稅，中國玩「雙面」手法的把戲我們最清楚不過，一直以來高聲闊論要「讓利」，坦白說都是虛假。農業部、經濟部一定都有相關的因應配套，不去過度依賴中國市場。

劉建國認為，現在「分散市場」已經非常積極，也看到產品輸入中國的比例正逐年下降，輸入其他國家總量反而上升，應該要再加緊腳步。將會要求相關待單位設定目標，降低輸入中國市場可能，此外現在有關於冷鏈系統的建置也逐漸提升技術，農業部等單位也可能多協助支持，把設備都到位，讓農民出口到其他國家更有力道，也能降低進口到中國的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批中國犧牲農民以商逼政 民進黨團：台灣已強化行銷國際市場
2024/09/19 12:40

批中國犧牲農民以商逼政 民進黨團：台灣已強化行銷國際市場
中國說話不算話 向宏國買白蝦每公斤比台灣少96元
2024/08/20 07:04

中國說話不算話 向宏國買白蝦每公斤比台灣少96元
impression

林口2千坪基地 竹城日和Q3登場

中國突中止34項農產品免關稅 張麗善稱政府應充分對話
2024/09/19 11:22

中國突中止34項農產品免關稅 張麗善稱政府應充分對話
中國取消台農產品免關稅 民眾黨譴責：再次與台灣民意背道而馳
2024/09/19 12:37

中國取消台農產品免關稅 民眾黨譴責：再次與台灣民意背道而馳
雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播