中國停止34項農漁產品免關稅 劉建國痛斥「不可取的作法」

中國昨宣布停止台灣34項農漁產品免徵關稅，立委劉建國（右）痛斥打擊到台灣農民非常不可取。（記者李文德攝）

2024/09/19 13:51

〔記者李文德／雲林報導〕昨天中國突宣布將在9月25日起對我國中止34項農漁產品免關稅，對此立法委員劉建國今受訪表示，這是中國官方一向手段，只是為了要打擊賴清德而已，但最直接影響的便是農民，除此之外更是間接打臉了與台灣一些與中方友好的地方政府。相信中央政府也有因應措施，未來也會要求政府務必要持續「分散市場」，設定目標，降低輸入中國的市場，提高輸入他國的總量。

中國國務院關稅稅則委員會昨晚公告，停止台灣34項農產品等免關稅進口政策，將課徵5至25％關稅，而名單中的農產品大多未輸中，或已被中國禁運，受影響將課徵關稅的農產品為檳榔、棗子、鳳梨釋迦、文旦柚及白帶魚等，昨農業部長陳駿季表示，評估影響總金額約108萬美元。

身為農業大縣，農業產值第一的雲林縣。立委劉建國批評，這是中國一直以來的手段，非常不可取。最主要的目的還是打擊賴清德總統，但更重要的是打擊到農民，更犧牲著農民的權益，另外相對地更是打臉了一些我國與中方友好的地方政府。

劉建國舉例，像是月初要開放花蓮的文旦進口，到如今卻要課徵關稅，中國玩「雙面」手法的把戲我們最清楚不過，一直以來高聲闊論要「讓利」，坦白說都是虛假。農業部、經濟部一定都有相關的因應配套，不去過度依賴中國市場。

劉建國認為，現在「分散市場」已經非常積極，也看到產品輸入中國的比例正逐年下降，輸入其他國家總量反而上升，應該要再加緊腳步。將會要求相關待單位設定目標，降低輸入中國市場可能，此外現在有關於冷鏈系統的建置也逐漸提升技術，農業部等單位也可能多協助支持，把設備都到位，讓農民出口到其他國家更有力道，也能降低進口到中國的風險。

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