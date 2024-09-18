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首頁　>　雲林縣

雙十國慶雲林看煙火 別錯過100景、100碗美食

搶雙十國慶煙火商機，雲林縣各界摩拳擦掌，縣府更推出3條慢遊雲林遊程，歡迎大家來雲林看煙火、賞百景、吃百味。（記者黃淑莉攝）

搶雙十國慶煙火商機，雲林縣各界摩拳擦掌，縣府更推出3條慢遊雲林遊程，歡迎大家來雲林看煙火、賞百景、吃百味。（記者黃淑莉攝）

2024/09/18 17:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024雙十國慶煙火首次移師雲林施放，雲林縣各界摩拳擦掌迎客搶商機，縣府推出山、海、平原3條「慢遊雲林」遊程，歡迎全國各地民眾來雲林看煙火，更別錯過民眾票選出的雲林100景、100碗美食。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，3條慢遊雲林遊程，山線的雲東遊程以古坑草嶺石壁森林療癒基地、綠色隧道串連斗六膨鼠森林公園等景點；平原的雲中遊程，將帶領遊客暢玩溪北地區串連虎尾等平原區景點，體驗詔安客家文化、雲林產業文化與景點；海線的雲西遊程，規劃麥寮、台西、四湖、口湖的海洋生態觀光，串連北港、水林宗教文化，體驗國境之西的美景。

雲林縣長張麗善表示，雲林農漁畜牧豐盛，縣府舉辦雲林100碗票選活動結束，選出的100碗美食有鴨肉飯、苦茶油雞、芒果雪花冰、雙糕潤、紅龜粿、鳥仔餅、麻薯、邪惡鰻魚飯等。

另外雲林100景票選，分親子共遊、背包獨遊、深度慢遊、季節限定、台灣好行、美景咖啡等6大類，包括膨鼠森林公園、古坑雲嶺之丘、虎尾、建國眷村、國際偶戲節、古坑台灣咖啡節、朝天宮、千巧谷牛樂園牧場、古坑雲頂咖啡等。

張麗善表示，民眾除了安排雙節來雲林看雙十國慶煙火，也可以規劃雲林2日遊、3日遊，甚至玩個5天4夜遊程，品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索雲林景點秘境，感受雲林最美的人情味。

縣府新聞處長陳其育說，縣府將製作雲林「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」旅遊導覽地圖，內容提供100碗、100景位置點及旅遊、交通等資訊，放在全縣各遊客中心、高鐵站、火車站等交通節點，歡迎大家索取，按圖索驥，輕鬆遊雲林。

陳璧君指出，配合光輝十月遊雲林，縣內旅宿業與西螺、虎尾等多個商圈都推出優惠活動，另10月底前來雲林消費滿100元，就可參加抽獎，有機會獲得日本東京來回機票。

草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

斗六膨鼠森林公園深獲大人小孩喜愛。（記者黃淑莉攝）

斗六膨鼠森林公園深獲大人小孩喜愛。（記者黃淑莉攝）

民眾票選雲林100碗獲選的邪惡鰻魚飯。（記者黃淑莉攝）

民眾票選雲林100碗獲選的邪惡鰻魚飯。（記者黃淑莉攝）

到雲林別錯過的古早味。（記者黃淑莉攝）

到雲林別錯過的古早味。（記者黃淑莉攝）

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