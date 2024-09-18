雲縣府農業權論壇 張麗善爭取對地補貼每公頃40萬及農政資源投入

雲林縣府邀集法律、國土計畫、農業經濟等相關領域專家及學者召開國土計畫下的農業權論壇。（記者黃淑莉攝）

2024/09/18 16:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕22位綠委今（18）日舉行記者會，呼籲《國土計畫法》延後2至4年上路，雲林縣府今天邀集法律、國土計畫、農業經濟等相關領域專家及學者召開國土計畫下的農業權論壇，雲林縣長張麗善指出，除對地補貼每公頃40萬元，農政資源也應投入改善農水路及排汲水問題，並保障農產品合理穩定收入。

張麗善表示，配合國土計畫法推動劃設的農業發展地區農1、農2佔全縣土地面積約6成，農業就是糧食安全，也是國家安全，農業權不僅限於保障土地，也更應保障農民的生活跟農業經營，才能真正回應糧食安全的目標，以及公正轉型。

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張麗善說，雲林縣提出農業權的對地補貼每公頃40萬元，這是以水稻2期收入40萬元所提出的標準，目前太陽光電案場1公頃租金也是40萬元，縣府只是取平衡點做標準，讓中央參考，另外就是農政資源也要投入，讓未重劃或重劃區等非灌溉區或年久失修農水路改善，發揮優良農地功能。

張麗善指出，在整個國土計畫當中城鄉發展較有的縣市，應該透過農業權的移轉、發展做平衡，發展有利的縣市理當給予受損縣市補償，不論是基金補償或是政策預算的編列，以「以工養農」非常重要，也必須刻不容緩做的事，面對極端氣候農民願意投入農務農地才能夠發揮它的價值。

縣府農業處長魏勝德表示，透過論壇不僅能深化各界對國土計畫法與農業發展之間關係的理解，也為未來政策制訂提供重要參考，期盼透過本次論壇議題拋磚引玉，提出對於農業權的討論，逐步實踐。

雲林縣長張麗善指出，農業權除爭取對地補貼每公頃40萬元，還有農政資源投入改善，發揮優良農地的功能。（記者黃淑莉攝）

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