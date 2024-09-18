武術健康操、百人拳母尬場 10/5、10/6西螺見真章
2024/09/18 14:09
〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024七崁武術風雲再起～西螺七崁武術嘉年華活動，將在10月5、6日在西螺森活武樹園區登場，今年最大特色傳統拚創新，百人打拳母與武術健康操要尬場，西螺七崁武術文教基金會、雲林縣府邀請大家來西螺看熱鬧、吃美食。
西螺七崁武術文教基金會今（18）日舉辦七崁武術嘉年華活動記者會，發表七崁武術健康操及七崁武術繪本第二冊，還有武館老師傅率社區民眾打拳，展現武術文化傳承與創新，令與會者大開眼界。
西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲表示，鼓勵全民運動，這次活動體育署補助經費，縣府提供場地，今年最大特色有全國第一支七崁武術健康操、武術繪本發表，其中健康操是把傳統武術創新，融入各館的套路，未來會結合體育署推動全民運動，將這套健康操推廣到社區、長照機構、社團及學校。
基金會董事長丁振源指出，10月5、6日2天活動很精彩，第1天有七崁武術寫生、著手比賽、七崁武術健康操首演、百人拳母及百人齊眉棍展演、武術大會師；第2天有七崁路跑、闖關、生活武術YOUNG YOUNG強、七崁歌仔戲及布袋戲表演等。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，本土武術岌岌可危，透過西螺七崁武術文教基金會、縣府共同來推廣傳承及創新，更重要是融入生活，2天活動相當精彩，加深民眾對西螺七崁武術認識，歡迎全國民眾一起來參加。