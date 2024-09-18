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武術健康操、百人拳母尬場 10/5、10/6西螺見真章

全國第一支創新的西螺七崁武術健康操將在西螺七崁武術嘉年華活動中首次亮相發表。（記者黃淑莉攝）

全國第一支創新的西螺七崁武術健康操將在西螺七崁武術嘉年華活動中首次亮相發表。（記者黃淑莉攝）

2024/09/18 14:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024七崁武術風雲再起～西螺七崁武術嘉年華活動，將在10月5、6日在西螺森活武樹園區登場，今年最大特色傳統拚創新，百人打拳母與武術健康操要尬場，西螺七崁武術文教基金會、雲林縣府邀請大家來西螺看熱鬧、吃美食。

西螺七崁武術文教基金會今（18）日舉辦七崁武術嘉年華活動記者會，發表七崁武術健康操及七崁武術繪本第二冊，還有武館老師傅率社區民眾打拳，展現武術文化傳承與創新，令與會者大開眼界。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲表示，鼓勵全民運動，這次活動體育署補助經費，縣府提供場地，今年最大特色有全國第一支七崁武術健康操、武術繪本發表，其中健康操是把傳統武術創新，融入各館的套路，未來會結合體育署推動全民運動，將這套健康操推廣到社區、長照機構、社團及學校。

基金會董事長丁振源指出，10月5、6日2天活動很精彩，第1天有七崁武術寫生、著手比賽、七崁武術健康操首演、百人拳母及百人齊眉棍展演、武術大會師；第2天有七崁路跑、闖關、生活武術YOUNG YOUNG強、七崁歌仔戲及布袋戲表演等。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，本土武術岌岌可危，透過西螺七崁武術文教基金會、縣府共同來推廣傳承及創新，更重要是融入生活，2天活動相當精彩，加深民眾對西螺七崁武術認識，歡迎全國民眾一起來參加。

由西螺在地武館老師傅帶領社區民眾打拳母，代表傳統武術傳承。（記者黃淑莉攝）

由西螺在地武館老師傅帶領社區民眾打拳母，代表傳統武術傳承。（記者黃淑莉攝）

傳承西螺七崁武術，西螺七崁武術文教基金會出版2本武術繪本，第一本為Cool獅頭、第二本為陣頭。（記者黃淑莉攝）

傳承西螺七崁武術，西螺七崁武術文教基金會出版2本武術繪本，第一本為Cool獅頭、第二本為陣頭。（記者黃淑莉攝）

2024七崁武術風雲再起～西螺七崁武術嘉年華10月5、6日在西螺森活武術園區舉辦，今年特色為傳統拚創新，活動內容精彩。（記者黃淑莉攝）

2024七崁武術風雲再起～西螺七崁武術嘉年華10月5、6日在西螺森活武術園區舉辦，今年特色為傳統拚創新，活動內容精彩。（記者黃淑莉攝）

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