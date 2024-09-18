土庫鎮第三公有零售市場攤商少 最快年底前動工活化

土庫鎮公所與地方合作，透過縣府300萬元補助進行活化工程，順利者預計今年底前動工。（記者李文德攝）

2024/09/18 13:35

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮第三公有零售市場建立至今已12年之久，不過近年來攤商進駐意願降低，逐漸難以聚集更多人潮前往購買，甚至一天可能僅有不到10家業者開店營業，地方盼能將地活化。土庫鎮公所與當地商圈合作，透過縣府參與式預算300萬經費進行活化，將首先把硬體設備改善，再打造為農學市集及展售空間，預計最快今年底前動工。

土庫鎮市區原有的2處公有零售市場老舊不堪，但人潮不減，未改善市場環境，在越港里新建第三公有市場，占地大約383坪，共有14舖、88攤位，2012年10月正式啟用。

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不過因此地採固定式攤位，無法滿足販售不同類別的攤商靈活運用，加上當地居民已經習慣在中山、中正路鬧區消費，讓新公有市場經營難以為繼，2018年還因經營管理不當被監察委員提案糾正。直至現今雖攤位出租超過半數，不過實際在地營業者少之又少，一天可能不到10家業者經營。地方盼望能夠轉型活化。

土庫鎮長陳特凱表示，正在著手進行活化計畫，和在地「土庫好COOL商圈」與青農們合作，透過縣府參與式預算共300萬元，目前規劃將市場空間打開，預定將28個攤位打通，成為活動、市集用地，也更會規劃農學市集與展售空間，將會定期舉辦活動，讓地方產業得以推動。

鎮公所表示，目前正著手進行規畫設計，也和市場內承租的攤商協調溝完成，如順利者相關工程將會在今年底前動工，預定明年第二季土庫第三公有零售市場將以不同面貌和大家見面，至於先前所提起的電商平台轉型，也將同步進行中，分期將第三公有市場活化行動到位。

土庫第三公有零售市場啟用10多年，近年來卻少有業者願意進駐營業，地方盼活化。（記者李文德攝）

公有市場內雖有半數攤位出租，但能見到攤位內無業者營業物品。（記者李文德攝）

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