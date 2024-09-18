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    首頁　>　雲林縣

    陳駿季指國土計畫不影響獎勵措施 張麗善喊話守護農民權益

    雲林縣長張麗善今天向農業部長陳駿季喊話，拜託陳部長身為農民的大家長，要為農民發聲、守護農民權益。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善今天向農業部長陳駿季喊話，拜託陳部長身為農民的大家長，要為農民發聲、守護農民權益。（記者黃淑莉攝）

    2024/09/18 13:08

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕前農業部長陳吉仲投書建議國土計畫法暫緩上路，現任農業部長陳駿季回應表示，國土計畫實施與農業部對農民的輔導措施不是對價關係，不影響獎勵措施。對此，農業大縣雲林縣長張麗善今（18）日向陳駿季喊話，拜託陳部長身為農民的大家長，要為農民發聲、守護農民權益。

    張麗善表示，陳吉仲、陳駿季2位是前後任的農業部長，相信他們心都是跟農民站在一起，也希望農民權益受保障，農地發揮價值，在這樣情況下大家應該有志一同守護農民、農地，為農民爭取權益。

    張麗善指出，農業經營不易，農民真的非常辛苦，尤其面對極端氣候，她很不捨為什麼農民要這樣犧牲、奉獻，辛苦從事農業工作，收入又不豐，雲林縣雖一年農業產值高達890億元，農漁畜牧全國第一，但有49.7%縣民從事農業，平均1個月收入只有2.2萬元，比勞工基本薪資還少，而且不是每個月穩定收入，收成前若遇風災、雨災，有可能血本無歸。

    張麗善強調，只有水稻等農漁產可以吃飽，現在熱門的AI或金塊、銀塊都不能讓人飽食一餐，只有農民才能維護國家安全，希望大家不分彼此、藍綠、政黨，為農民發聲、守護農民權益及農地價值。

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