中秋夜「澹仔火迎暗景」！數百人手持火把 照亮雲林港尾村

「澹仔火迎暗景」今晚在崙背水汴頭崇賢寺盛大舉行。（記者李文德攝）

2024/09/17 20:12

〔記者李文德／雲林報導〕今天是中秋節，配合逾百年的「澹仔火迎暗景」習俗，雲林縣崙背鄉港尾村水汴頭社區，今晚數百人手持火把，從水汴頭崇賢寺遶行社區，長長人龍照亮村落，中秋之夜多了不同的氛圍。

水汴頭社區每年固定農曆8月15日晚上，每人手持著火把迎暗景，效仿祖先舉「澹仔火」繞客庄，將平安的光明送到每一戶住家，至今該項傳統已逾百年，「燈火通明」的夜晚畫面非常壯觀。

今晚7點雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員劉建國與崙背鄉長李泓儀、水汴頭崇賢寺主委蕭明賢等人，跟著數百位民眾高舉著火把遶行村落，所有人跟著觀音佛祖的轎輦從崇賢寺出發，沿路上更有居民擺設香案以鮮花素果、清香等迎接神明，為自家祈福。

從外地來的民眾表示，「有很不一樣的中秋節」，原來雲林縣內還有這麼有意義的習俗。當地民眾表示，流傳百年的習俗每年一定要來體驗，也可以讓後人更了解過往文化。

李泓儀表示，水汴頭社區目前僅有90戶，每年所有居民為了把握一年一度的盛事，都提前將近一個月準備火把等工作。目前正積極爭取將此項習俗登錄為無形文化資產，今晚也有文資審議委員前往視察，盼將這項延續百年的傳統通過審議得以保存。

劉建國表示，此項習俗過去主要是要守護鄉里，極具歷史意義，也盼這項習俗能夠一代接一代不間斷：謝淑亞表示，「君從何處來，應知故鄉事」，今晚全村總動員也看見社區凝聚力。

「澹仔火迎暗景」今晚登場，數百人拿著火把在水汴頭社區遶行，場面壯觀。（記者李文德攝）

「澹仔火迎暗景」今晚登場，數百人拿著火把在水汴頭社區遶行。（記者李文德攝）

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