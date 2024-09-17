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    購買500萬元碳權 北港武德宮成世界首座「碳中和廟宇」

    北港武德宮環保地庫金爐今啟用，廟方也響應環保，自主購買碳權進行碳中和，成為全球首座碳中和廟宇。（記者李文德攝）

    北港武德宮環保地庫金爐今啟用，廟方也響應環保，自主購買碳權進行碳中和，成為全球首座碳中和廟宇。（記者李文德攝）

    2024/09/17 16:56

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港武德宮信徒連年成長，焚香、燒金需求增，廟方為響應淨零碳排，再打造一座可過濾懸浮物、空污氣體的環保地庫金爐，今日啟用。此外廟方攜手台灣碳資產公司，斥資500萬元足以抵消廟方3年以上的碳權。廟方表示，即日起宣示成為全球「首座碳中和」的廟宇。

    武德宮原有一座天庫金爐建於1984年，2015年更被金氏紀錄認證，不過隨著前往廟宇參拜的信眾增多，加上天庫金爐採物理減排方式，廟方多年前就規劃建置地庫金爐，經過6年時間打造具有可過濾懸浮物、空污氣體的環保地庫金爐，今日在武德宮主委林安樂、雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文等人見證下啟用。

    林安樂表示，環保金爐雖能隔絕pm2.5等懸浮物，不過只要燃燒生熱不免會有「溫室氣體」的產生，雖然全台各地宮廟焚香燒金紙的碳排量總和雖遠不及於企業、交通，但還是仍背負空污罵名壓力，更是大家著手想極力解決的問題。因緣分下認識台灣碳資產公司董事長張三河，他建議廟方可以率先朝著碳中和，逐步淨零的目標加速前進。

    台灣碳資產公司總經理劉德安表示，武德宮經過碳盤查，統計去年至今年9月12日總碳排量為3150公噸，廟方斥資500萬元購買國際優質碳權進行碳中和，包括了東南亞地區潔淨能源及水源保護計畫、國際藍碳等項目，這些碳權都是兼顧了聯合國永續發展目標，購買的總量足以抵銷至少3年以上的碳排量。

    林安樂表示，從點香燒金到所有用電所產生的溫室氣體，不論是直接排放到間接排放的所有溫室氣體排放，都能一舉抵消。他強調，即日起武德宮是「全球首座碳中和的廟宇」，此後每年都會依據當年度碳盤查所得的溫室氣體排放量，年年淨零。

    張麗善表示，要信眾不燒香、不燒金紙，只能用多多鼓勵大家盡量減少燒紙錢焚香，很開心看到武德宮成為全球之先，做為環保領頭羊。

    北港武德宮環保地庫金爐今啟用，廟方也響應環保，自主購買碳權進行碳中和，成為全球首座碳中和廟宇。（記者李文德攝）

    北港武德宮環保地庫金爐今啟用，廟方也響應環保，自主購買碳權進行碳中和，成為全球首座碳中和廟宇。（記者李文德攝）

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