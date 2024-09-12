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首頁　>　雲林縣

用路人注意！ 雲林11處設移動式測速照相取締違規

台西分局即日起加強取締違規超速、酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規。（台西分局提供）

台西分局即日起加強取締違規超速、酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規。（台西分局提供）

2024/09/12 09:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林連續發生多起超速釀禍造成傷亡憾事，台西警分局針對轄內易肇事路段，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，並在轄區台17線、台78線及台61線等車流量大、車速快、易發生交通事故路段共11處，增加移動式測速照相，取締超速違規。

警方指出，駕駛人行車速度越快，一旦發生交通事故，易釀成傷亡重大事故，有鑑8月底台17線發生一起聯結車自撞造成2人死亡車禍，規劃大執法勤務加強取締違規超速、酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規。

台西分局表示，即日起在轄內台61、台78及台17線周邊道路易肇事路段，規劃11處測速照相執法地點，以移動式測速照相方式，取締超速違規，11處執法地點分別在台61四湖段南下237.3K，台78線東向、西向5K，雲1線3K，雲3線3K，153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K，雲113線1.2K，雲158線東向9.5K，台17線91.5K。

台西分局強調，規劃移動測速照相勤務及加強取締酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，並非以執法取締為目的，是希望能藉由執法導正用路人駕駛習慣，並透過公布移動測速照相路段，提醒用路人減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失。

台西分局在轄內11處易肇事路段設置移動式測速照相取締違規。（台西分局提供）

台西分局在轄內11處易肇事路段設置移動式測速照相取締違規。（台西分局提供）

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