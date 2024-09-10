吃蠶豆長大！8旬飼養業者養出肉質Q脆草魚 饕客大愛秒殺

飼養草魚前需要將蠶豆浸泡在水中一天，讓豆子軟化。（記者李文德攝）

2024/09/10 16:52

〔記者李文德／雲林報導〕吃蠶豆長大的草魚是否見過或吃過？雲林縣四湖鄉80歲蕭姓養殖業者16年前返鄉養殖，曾經用牛奶飼養肥美鰻魚，這次再用蠶豆當成飼料，飼養草魚，成功養出肉質脆又Q彈的脆鯇。首批400尾採收就被識貨饕客秒殺。

蕭姓業者年輕時在北部從事廢紙和紙器行業數十載，16年前將事業交棒給第二代，回到故鄉四湖投身養殖業，便嘗試飼養難度最高的鰻魚。遇到困難便向周遭朋友請教，自我摸索突破困境，更曾將飼養2公頃的鰻魚，餵養牛奶與雞油，養出肉質肥美的鰻魚。

由於去年底鰻苗短缺，他今年初改養草魚，引進4000多台斤10公分大的草魚苗，不過一般草魚肉質鬆軟，如何與一般養殖業魚兒肉質不同，便是他極力想突破的重點。在得知中國華南地區及香港的「脆肉鯇」肉質Q脆，進一步再去研究，發現此品種也同屬「草魚科」，於是就用蠶豆搭配獨家配方飼養台灣草魚，想不到肉質脆甜，口感十足，分享給友人後，被大肆宣傳。首批400條蠶豆草魚，被一掃而空。

他表示，想不到在台灣也能養殖出口感極佳的大草魚，決定將擴大飼養，滿足每一位喜愛吃魚的饕客。

蕭姓業者表示，要養蠶豆大草魚不簡單，需要將蠶豆泡水大約一天，讓豆子軟化才能撒入魚塭飼養，光是蠶豆成本，每台斤40元，一袋25斤裝就得花費上千元，比一般飼料錢要高出一倍。不過這是全新的嘗試，如果可以也算是幫台灣魚貨市場在開發一條新路。

四湖鄉8旬蕭姓養殖業者用蠶豆餵養草魚。（記者李文德攝）

四湖鄉8旬蕭姓養殖業者用蠶豆餵養草魚。（記者李文德攝）

蕭姓業者養出的蠶豆大草魚，肉質Q脆，深受饕客喜愛。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法