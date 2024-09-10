布袋戲傳習中心頂棚重新發包 縣府力拚明年底完工

雲林縣布袋戲傳習中心掌型鋼構頂棚工程縣府將另案發包，全部工程力拚明年底完工。（圖由雲林縣府提供）

2024/09/10 16:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕工程經費逾10億元的雲林縣布袋戲傳習中心原訂去年5月完工，開工後遇COVID-19疫情延宕，又因掌型鋼構頂棚設計、鋼價飆漲等問題工程停擺，縣府決定頂棚工程要另案發包，並力拚在明年底完工。

布袋戲傳習中心興建案一波三折，文化部原核定補助工程4.4億元及軟體6000萬元，全計5億元，2019年招標遇物價波動，共流標7次，工程經費調整至9.6億元，2020年底才順利決標，多出的5億元由台塑企業捐贈，並在2021年3月動工，原訂2023年5月完工。

動工後，又遇COVID-19疫情全國大缺工，進度嚴重落後，接著又發生掌型頂棚鋼構片結構施工困難，工程停工1年，公共工程委員會介入調解才解套，期間鋼價飆漲超過1倍，頂棚經費從1.7億增加為2.7億元。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，在包商停工期間鋼價又漲價，包商也確定頂棚部分無法施作，考量整體工程進度，頂棚工程縣府將另案發包，由於預算須在明年8月前執行否則會被中央收回，這部分縣府會緊急處理，另衍生的費用、損失，縣府也會向原包商求償。

汪令堯說，布袋戲傳習中心土木工程現完成32%，預計明年8月完成，接著內部裝潢，希望能趕在明年底完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法