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首頁　>　雲林縣

不一樣的「見面禮」！ 這所國小送新生1人1把小提琴

林內民生國小5名一年級新生（左一至五），剛入學就拿到一把小提琴，正努力學習著拉琴。（記者李文德攝）

林內民生國小5名一年級新生（左一至五），剛入學就拿到一把小提琴，正努力學習著拉琴。（記者李文德攝）

2024/09/03 16:54

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉民生國小全校學生數不到30人，今年一年級新生只有5名學生報到。校長蔡正龍今年送給小一新生們1人1把小提琴，且都在暑假間到校先修小提琴構造與夾琴方式。蔡正龍表示，希望未來有機會參加縣內音樂比賽，至少去見識開拓視野。

民生國小各年級學生數不超過6人，校長去年從斗六石榴國小轉任時，請求石榴國小的好友與家長們將要送別他的藝品，轉為購買小學生練習的10把小提琴，當時共有8名學生收到，另外2把當成備用。

今年學校共有5名小一新生，因去年故事感動眾人，也有熱心民眾贊助給新生們每人1把小提琴。蔡正龍說，小提琴雖被視為貴族樂器，不過只要學生們願意學習，就算是偏鄉小校也有無限可能，剛好又有東吳大學音樂研究所畢業的老師陳玥臻願意指導，於是開啟了學生音樂素養課程。

陳玥臻老師說，小提琴難度高，夾琴、拉琴動作都需要時間學習，她盡力讓孩子覺得「做得到」，除了先用唱的方式來學指法、音高，並以他們熟悉的歌曲開始，去年僅僅花費4個月，小朋友們就能拉一首完整曲子，更曾公開表演，也讓家長感動極了。

蔡正龍表示，希望未來有機會參加縣內音樂比賽，見識、開拓視野，明年也要去高雄1家教養院表演，讓小朋友潛移默化，了解「取之於社會也要懂得回饋」。

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