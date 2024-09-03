雲科大校長楊能舒明年1/31退休 5人角逐新任校長

雲林科技大學現在正進行第6任校長遴選作業。（記者李文德攝）

2024/09/03 16:24

〔記者李文德／雲林報導〕雲林科技大學1991年成立，將邁入第33週年，現任第五任校長楊能舒將於明年1月31日退休，目前學校正進行第6任校長遴選作業，此次共有4名校內、1名校外教授角逐。校方表示，將於9月25日舉行校長候選人治校理念說明會，10月19日召開最終遴選會議。

雲科大成立33週年，楊能舒從創校開始便在學校服務至今，明年校長任期屆滿，將在明年1月底退休，看著學校一路成長、茁壯，現在學校今年獲全球最佳大學排名第851名，在國內科大排名第一，全台排名第7名。

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明年將退休的他，面對媒體詢問退休規劃，楊能舒開玩笑地說「要在學校對面開牛肉麵店」，不斷看著學校成長，也盼望接任的校長再帶領雲科大更上一層樓。

校方正進行第6任校長遴選，共有5人取得候選資格，校內有現任副校長方國定、智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育、現任雲科大管理學院長陳昭宏及曾任學校國際長曾世昌，至於校外則是淡江大學講座教授趙涵捷。

校方表示，5名候選人治校理念說明會預定9月25日舉行，最終遴選會議將在下月19日召開，並依照遴選結果陳報給教育部聘任。

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