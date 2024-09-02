雲林傳虐童！ 小2女童手背、屁股瘀青紅腫 營隊人員承認有處罰

雲林某社團辦理的暑假營隊傳出疑似虐童案，小2女童遭以「不求人」打到手臂、屁股瘀青、紅腫。（圖為示意圖，記者黃淑莉攝）

2024/09/02 14:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣某社團辦理兒童暑假成長營傳出疑似虐童，1名小2女童遭社團的工作人員以「不求人」打到瘀青、紅腫；縣府社會處表示，接到通報啟動調查，近期會召開專家會議進一步認定，若有違反相關規定將裁罰6萬至60萬元。據了解，該員承認有處罰孩子，但沒有打到遍體鱗傷。

有民眾在8月29日在臉書地方社團PO文，指某社團的暑假營隊有疑似虐童情況，縣府社會處、教育處得知進一步了解，社會處表示，同日也有接到民眾通報，隨即啟動相關處置工作。

請繼續往下閱讀...

據了解，女童與同樣讀國小的姊姊因家庭因素，去年11月到該社團辦理的夜光天使班，暑假也參加社團辦理的營隊，8月中旬回家喊痛，媽媽才發現孩子的屁股紅腫、手背瘀青，進一步詢問才知是在營隊被「老師」打的，媽媽對社團先前協助照顧孩子很感激，又怕反應後孩子沒人照顧，不知如何處置，直到友人得知才向社會處通報。

社會處表示，社團的暑假營隊是社會處補助，該名涉嫌打孩子的「老師」並不在社團提報計畫的工作人員名單中，是社團的工作人員，因會在課堂上幫忙，孩子都稱他老師，據了解，該名工作人員承認對不聽話、功課沒有做好的孩子會體罰孩子，但否認女童的傷是他所為。

據指出，除了女童外，班上有數名孩子都曾被該員打過，體罰方式有打手臂，半蹲，甚至孩子飯菜吃不完，他還會在裡面加辣椒要孩子吃完。

社團總幹事指出，有體罰是打手背的手指頭，主要是分散痛處，也警示孩子要認真學習，家長的友人沒有查證就在臉書PO文說虐童、打得遍體鱗傷，已涉及誹謗，社團開辦夜光天使、營隊已多年，每年學生數都增加，如果辦的不好家長怎麼會放心送孩子來。

社會處表示，女童與姊姊開學後改在學校的課後照顧班，另針對該社團同性質計畫暫緩受理，也將召開專家會議，根據調查事實認定，若有違反「兒童暨少年福利與權益保障法」規定將裁罰6至60萬元。

另教育處指出，該社團113學年度有申請2班夜光天使班，目前尚未核定，過去該人員是社團夜光天使班的臨時人力，針對該事件會召開夜光天使班不適任人員認家會議，未來也會加強夜光天使班人力的在職訓練，尤其是孩子照顧的專業知識。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法