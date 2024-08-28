斗六文旦評鑑品質落差大 評審曝原因

斗六文旦品質評鑑評審實際試吃口感評分。（記者黃淑莉攝）

2024/08/28 14:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六文旦品質評鑑今（28）日登場，共有67組參賽，評審長嘉義大學名譽教授呂明雄指出，今年參加評鑑的文旦品質差距大，主要是因今年氣候不順，開花期乾旱雨水太少，生長及成熟期遇雨，加上節氣提早採收，但整體水準還不錯，甜度約有12、13度左右，往年的苦澀味今年情況改善很多，且入口後回甘。

斗六文旦種植面積有191公頃，每年產量約4600公噸左右，斗六文旦節將在本週末8月31日及9月1日登場，重頭戲文旦品質評鑑今天率先在斗六廳辦理，受到凱米颱風影響今年參賽67組較去年少。

斗六市長林聖爵指出，斗六文旦果對品質要求嚴謹，不斷提升栽培技術及田間管理，參加評鑑者要繳交30箱，由公所隨機抽出6箱再從每箱中選2顆評審，評分標準外觀、甜度、口感，外觀包括果品外型清潔、形狀、大小、整齊度、果皮色澤及粗細、有無病蟲害、有無腐爛；甜度則由儀器檢測，口感部分則由5位評審實際試吃，根據入口風味、酸甜度、肉質、種子數等項目評分。

呂明雄指出，今年參賽的果品外皮較綠、品質好壞差距大，主要2、3月開花期乾旱，第一批花結果率不佳，第2批開花後結果的成熟度不夠，成熟期又遇雨及風災，為比賽提早採收「辭水」不夠，不過整體品質還不錯，很多吃起來會回甘。

呂明雄說，文旦品質好壞價格有差距，挑選時可挑果型呈三角形、底部扁平、有沉甸感、皮薄摸起來光滑。

評鑑結果，特等獎黃燕萍；頭等獎：張冠能、田詠仁、李威樹；優等獎：王善群、石宗生、張冠倫、張坤忠、林伯志。

優質獎 廖麗霞、王建鈞、黃金標、許晋魁、陳秋期、高振祥、 簡金桂、張冠章、賴坤柚、陳萬生、鐘坤田、劉建麟、郭芳米、張坤旺、林震源、江家程、張進昌。

斗六文旦品質評鑑今年有67組參賽。（記者黃淑莉攝）

斗六文旦品質評鑑工作人員現場以儀器檢測甜度。（記者黃淑莉攝）

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