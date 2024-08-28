「大哥」親手烘焙！雲二監「鐵窗牌」月餅剩不到8千顆 蛋捲也搶手

月餅禮盒12入320元，平均一顆不到30元，CP值爆表。（記者李文德攝）

2024/08/28 14:03

〔記者李文德／雲林報導〕中秋節將至，各地掀起「月餅之爭」，雲林第二監獄「雲饌坊」2011年起推出月餅禮盒，受到廣大好評。8月14日起開放訂購，限量4萬顆，每盒12入320元，其中平均一顆不到30元的蛋黃酥CP值爆表。獄方表示，已訂購超過3萬2000顆，剩不到8000顆月餅，愛好月餅的饕客要把握機會。

以「手工蛋捲」打出知名度的雲林第二監獄「雲饌坊」每逢中秋節前便會開放訂購月餅禮盒，13年來不斷創新突破，除了蛋黃酥外，陸續研發小月餅、烏豆沙麻糬等，因為口味清爽、不油膩，又能嘗到月餅香醇味道，是老饕們才知道訂購的首選。

二監作業科長謝信得表示，今年月餅限量4萬顆，因一顆月餅平均不到30元，CP值高，引起民眾訂購。目前已售超過3萬2000顆，相較於去年快了一個禮拜就達到目標，現正由烘焙班的學員們正趕工中。剩不到8000顆的月餅，欲購買的民眾僅能靠電話訂購或至現場預訂。

此外二監蛋捲同樣也在中秋節前迎來「爆單潮」，原本網路、電話預訂，也因訂購踴躍先取消網路預訂。謝信得表示，就連現場都會保有的30包現貨也因此無法提供，熱銷程度可見一班。今年蛋捲銷售已突破510萬元，預估年底前將會一舉突破去年700萬元紀錄。

雲林第二監獄典獄長林豐材表示，雲饌坊主要是提供收容人一個技藝訓練，讓他們能習得一技之長，所得也會回饋給收容人，盼讓收容人們對自己的烘焙技術愈來愈有信心，提早規劃出獄後的人生。

每顆蛋黃酥一出爐就能聞到迷人的香氣。（記者李文德攝）

雲林第二監獄因應中秋節推出月餅禮盒，僅剩8000顆月餅，想訂購民眾要快。（記者李文德攝）

雲二監月餅訂單超過3萬2000顆，烘焙班學員們正加緊趕工。（記者李文德攝）

除月餅外，雲二監蛋捲也因中秋節訂單爆量，烘焙班學員們正加緊趕工。（記者李文德攝）

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