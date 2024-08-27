6月才赴中國參加海峽論壇 張麗善今年二度訪中時間曝光

張麗善9月將參訪中國泉州、廈門。（記者李文德攝）

2024/08/27 22:22

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣長張麗善6月參加在中國廈門舉行的海峽論壇，引發各界關注，9月將再應中國「泉州市台資企業協會」之邀，參與新任理監事會就職，是她今年二度赴中參訪。張麗善表示，「行程已依規定申請進入中國，並獲得行政院內政部許可」，將參訪泉州、廈門的台商企業，盼他們「鮭魚返鄉」，並呼籲雲林是投資首選。

今年6月張麗善赴中國廈門參加海峽論壇，當時陸委會曾表示「不樂見地方政府參與」，引發各界關注。她那時強調，帶著雲林經驗去表達在農業發展的成果，且海峽論壇行之多年，大家應理性、冷靜看待，祭出善意與誠意，讓兩岸間緊張情勢能夠更加緩和，進行交流溝通，才是多數民眾所期待的。想不到二度訪中將在下月前往。

張麗善表示，她應中國泉州市台資企業協會邀請，9月5至7日出席新任理監事會就職，同時將參訪泉州、廈門台商企業，同時推廣雲林農產品及招商引資。她指出，廈門、漳州、泉州等地有許多來自雲林的優秀台商，本屆「泉州市台資企業協會」新任會長吳妘蓁為雲林子弟，他們都展現出雲林人勤奮打拚的精神，同時以實現兩岸間互惠互利之共融發展為目標。

張麗善強調，此行將向台商介紹她任內已從農業大縣邁向農工商科技城的雲林經驗。縣府近年積極發展智慧科技，解決氣候變遷、缺工、人口老化等挑戰，雲林更是台灣唯一入選國際智慧城市組織（ICF）「全球七大智慧城市」的縣市。此外，她加速推動設置9大產園區，雲林不缺水、不缺電，是台商「鮭魚返鄉」投資的首選。

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