雲林二崙鄉長、鄉代主席涉綠能弊案收押 地方訝異

無黨籍二崙鄉長鍾東榮疑涉嫌綠能弊案昨天被收押禁見。（資料照）

2024/08/22 11:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬疑涉綠能弊案，昨（21）日被彰化地檢署通知到案說明，訊後2人都被收押禁見，消息傳出地方訝異；雲林縣府民政處長蕭德恕指出，收到彰化地方法院公文後依《地方制度法》對鍾鄉長停職，再由縣府派代。

彰化地檢署昨天指揮調查局中部地區機動工作站、廉政署中部地區調查組等單位，偵辦鍾東榮、楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆案，專案小組兵分多路搜索鍾、楊的住處、辦公室等處，並通知鍾、楊等人到案，訊後以涉嫌重大向法院聲請羈押禁見，彰化地院昨晚開庭後裁定羈押禁見。

鍾東榮、楊世彬涉嫌綠能弊案被收押，地方民眾今早得知消息訝異；鍾東榮的友人說，昨天得知檢調到鄉長住家搜索嚇一跳，不清楚到底涉及什麼案件，喊冤檢方也不會聽，只能靜待司法調查還清白。

蕭德恕表示，依《地方制度法》78條規定，鄉長因案收押由縣府先停職，再指派人員代理職務，縣府將在收到法院公文後依規定辦理。

鍾東榮現年72歲，為無黨籍，擔任過二崙鄉代、主席及副主席，2022年轉換跑道參選鄉長，據地方人士說，鄉長為人樸實、待人親切，上次凱米颱風來襲時他穿著雨衣冒雨巡視災情，與縣長張麗善連線召開災害應變中心視訊會議時還穿著雨衣，令人印象深刻。

鄉代會主席楊世彬65歲，無黨籍，連任3屆主席。

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