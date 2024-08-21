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首頁　>　雲林縣

綠能業者大肥羊？ 雲林已2議長4鄉長1議員1代表會主席涉貪

二崙鄉長鍾東榮。（資料照）

二崙鄉長鍾東榮。（資料照）

2024/08/21 21:45

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕綠能業者在雲林縣已成待宰肥羊！近幾年來綠能相關弊案頻傳，各級民意代表及官員等巧立名目索賄，加計今天爆發的二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬案，相關的貪瀆案件已有6件，至少有2名議長、1名議員、4名鄉長及1名代表會主席因而官司纏身。

雲林6件綠能相關貪瀆弊案，以去年7月被起訴的前雲林縣議長沈宗隆、縣議員王又民涉嫌收取風電業者賄賂案，牽涉的層級最高，沈宗隆等人透過白手套收取綠能業者賄款2600萬元，王又民則涉收取業者禮品贊助和活動補助等合計200多萬元，均已遭起訴。

沈宗隆因案下台後，新上任的議長黃凱也在今年7月捲入綠能弊案，被控在擔任議員期間就開始收錢，利用職權幫業者向縣府官員施壓，協助取得電業執照，已遭收押禁見。

另外，前麥寮鄉長蔡長昆，以麥寮的風電工程遭到陳情抗爭為由，延宕業者興建電廠進度，藉此索賄前後拿了數百萬元，也被裁定收押禁見。

前台西鄉長林芬瑩在任內時，有太陽能光電業者多次向公所提出電桿租用及林帶通行權申請，都遭公所刁難，林芬瑩及夫婿丁文彬，涉嫌透過白手套向業者收取560萬元賄款；分別被判12年、13年6月徒刑。

前口湖鄉長林哲凌任內，透過白手套向業者收取400萬元，讓業者取得建照及核准開工；一審於判刑10年。

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