雲林古坑溝子埧產業園區環評初審通過 須加強廢棄物處理

雲林縣政府為解決長期產業用地不足問題，欲在古坑推動71.32公頃「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫，引進食品加工等產業。（取自環評書件）

2024/08/15 13:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕雲林縣政府為解決長期產業用地不足問題，欲在古坑推動71.32公頃「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫，引進食品加工等產業。環境部今（14）日召開環評初審會議審查此案，環委要求排除引進會產生有害事業廢棄物的產業、加強廢棄物及廢水處理等，補充修正相關內容後，全案可送至環評大會審查。

雲林古坑溝子埧產業園區開發案自2020年進入環評程序，但因園區位在「雲林縣永光、斗南第一水源自來水水質水量保護區」，環評專案小組第二次初審會議時，環委建議認定不應開發；經雲林縣府申請解編，經濟部去年7月公告廢止該自來水保護區，雲林縣府補正環評書件後送環境部審查。今天為此案的環評專案小組第4次初審會議。

開發單位雲林縣府表示，溝子埧產業園區位於古坑鄉台糖公司溝子埧農場崁頂耕區，總面積約71.32公頃，預計引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業，及冷鏈物流等低污染產業，帶動農產加工、農業轉型升級，預計創造3000個就業機會。

環委指出，雲林縣府原先承諾產業園區以農產加工為主，不會產生有害事業廢棄物，但此次回覆意見卻又說未來可能引進的機械製造業，可能產生C類有害事業廢棄物，應排除會產生有害事廢的產業類別；另目前計算方式嚴重高估廢棄物處理能力，應重新評估雲林轄內的廢棄物處理設施量能。

環委表示，此案規劃園區施工營運期間的逕流廢水妥善處理後，排放到鄰近的溪流，但該處的水質及環境都是未受污染環境，且西部是荒溪型河川，枯水季時縱使只排放少量廢水，水體也完全沒有稀釋作用，對於附近原生種的魚類和兩棲類可能造成生態衝擊，也可能影響崙仔溪集水區的農業，要求加強廢水處理規劃並審慎評估。

由於此案的生態調查有諸羅樹蛙等6種保育類動物，環委指出，園區內欲移除樹木分布在西北邊角落鄰近溪流，但該處可能是兩棲類等動物的潛在棲地，諸羅樹娃會上樹，若能保留若干樹種有利保育，要求加強生態友善棲地營造。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法