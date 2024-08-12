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凱米驚人豪雨重創雲林 學者：風暴潮、地層下陷需慎重看待

凱米颱風帶來驚人雨量造成雲林多處積、淹水。（記者李文德攝）

凱米颱風帶來驚人雨量造成雲林多處積、淹水。（記者李文德攝）

2024/08/12 17:43

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風帶來驚人雨量造成縣內各地淹水嚴重，縣府今下午邀集國內外海嘯、暴潮頂尖研究專家舉辦「美、英、台防汛整合及沿海暴潮跨國交流座談會」，希望透過國際交流，提升雲林災害整備工作面向，因應未來更嚴峻的氣候變遷。學者指出，風暴潮、地層下陷是雲林未來需要關注議題，亟需各界提出方案解決。

縣府水利處表示，凱米颱風為中南部帶來豐沛雨水，縣內因豪雨又適逢大潮，河川水位暴漲，造成縣內多處積淹水，最長淹水時間以水林鄉最高，長達66.2小時。處長許宏博表示，希望透過此次交流會，讓國內外學者專家提出建言與解方，盼能減少民眾生命財產損失。此次座談會邀集中央研究院院士劉立方、英國巴斯大學教授Heidarzadeh（海達爾扎德）、中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任等人出席。

劉立方表示，氣候變遷導致颱風強度增，如何提出保護方案至關重要，如新加坡對於風災視為國防議題，而台灣海岸線變化大，特別是雲林縣除了面臨颱風、風暴潮，「地層下陷」對於沿海地區淹水也是大因素，各界必須慎重看待並提出解方。尤其雲林縣又是農業大縣，更需要水灌溉，如何增加水資源並做好沿岸防淹水，也需要系統性解決。

吳祚任表示，過去大家都會注意颱風、海嘯等，可能沒有注意到風暴潮，就以台灣400年歷史當中，1845年雲林口湖鄉風暴潮事件超過3000人喪生，是史上最嚴重水災。但過去沒有地層下陷，如今除此之外加上全球暖化，更要預防。

縣長張麗善表示，希望透過此座談會讓學者們有更進一步的資訊交流，讓公部門能夠提出解決方針，有效減少對民眾衝擊；水利處長許宏博表示，對於淹水調查及災害掌握，縣府已擬短中長期計畫，座談學者專家的意見，將納入中長期治理計畫，包括受災資料蒐集、既有防災相關模式更新，都會積極應對。

雲林縣府今邀集國內外專家學者進行交流。（記者李文德攝）

雲林縣府今邀集國內外專家學者進行交流。（記者李文德攝）

雲林縣府今邀集國內外專家學者進行交流。（記者李文德攝）

雲林縣府今邀集國內外專家學者進行交流。（記者李文德攝）

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