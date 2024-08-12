斥資逾2億185校裝智慧黑板 雲林5100名教師開學前研習

雲林185所縣立學校裝智慧黑板，8日起縣府舉辦研習會。（記者李文德攝）

2024/08/12 16:50

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府斥資逾2億元，暑假起為185所縣立學校將傳統黑板更換為水洗式智慧黑板，共有2100間教室黑板因此汰換。近日教育處安排5100名老師參加使用教學研習，普遍受到好評，不過也有老師擔憂長期近距離接受電子產品恐傷眼。教育處表示，研習便提醒老師使用時間應適時；眼科醫師也提醒師生們注意螢幕亮度，也建議課堂結束後可讓眼球放鬆。

雲林縣政府今年暑假前宣布，自籌超過2億元為縣立學校共185所2100間教室，將傳統黑板更換為水洗式智慧黑板。此套智慧黑板結合86吋大型電容式觸控螢幕，兩側為水擦式黑板，再搭配音響設備等先進科技設備，今年9月開學全面上路。

目前全縣智慧黑板皆已安裝完成，雲林縣教育處與數位學習推動辦公室本月8日開始安排縣內5100位教師研習，除了基本使用說明外，更有小組討論、實際操作。事後更有模擬情境測試，讓老師們得以快速上手，好因應開學上路的教材。

有老師豎起拇指說，很期待能夠將這套設備趕緊讓小朋友們分享，多元的教學模式可望讓學童們多互動，達到更佳的學習效果；不過也有老師擔心，因教學之需，要近距離接觸智慧黑板，長時間在電子產品前是否會導致眼部傷害。

教育處表示，在教師研習階段會提醒所有老師使用智慧黑板時間應適時，千萬不要長時間運用，也可以搭配自己的專業調配每一節課的節奏，讓學生也能夠發表甚至作答。

另，虎尾若瑟醫院眼科主治醫師吳孟儒表示，師生們長時間使用觸控螢幕時，需要注意保持適當距離，更要注意螢幕的亮度。使用電子產品的話建議不要超過30分鐘，課堂結束後盡量走出戶外看看遠方景色。他更建議，如果老師上課後眼睛感到疲勞時，也可以熱敷5分鐘使眼球肌肉放鬆。

近距離使用觸控螢幕有老師擔憂恐對視力傷害，教育處表示，研習便提醒老師使用時間應適時。（記者李文德攝）

雲林185所縣立學校裝智慧黑板，8日起縣府舉辦研習會。（記者李文德攝）

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