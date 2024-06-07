為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

疑變換車道失控！ 特斯拉衝出國道燒剩骨架 1死2傷

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

2024/06/07 09:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一輛特斯拉轎車昨（6）日晚上9點多行經國道1號南向237.5公里虎尾段，衝撞外側護欄墜落6米邊坡，車體斷成2截，起火燃燒剩下骨架，駕駛及2名乘客受傷，其中副駕駛乘客遭拋出車外，傷重送醫不治。國道警察斗南分隊初步了解，事故原因疑因變換車道失控，詳細原因仍有待調查。

事故發生在昨天晚上9點多，雲林縣消防局接獲報案，指虎尾鎮下溪里三塊厝橋高速公路橋下有1輛車子從高速公路墜落起火燃燒，現場有2名傷患，獲報後派遣5輛救護、消防車輛及11名消防人員前往搶救。

據了解，起火燃燒是一輛特斯拉轎車，火勢猛烈，從高速公路墜落到6公尺下方道路，車子斷成2截，其中車頭起火燃燒，車上有3人，駕駛35歲陳姓男子身上有擦挫傷，副駕駛座30多歲蔡姓男拋出車外受困邊坡呈現OHCA，後座34歲黃姓男子輕傷，消防人員將蔡男、黃男送醫急救，蔡男傷重宣告不治。

該車是從虎尾交流道上國道，行駛2.5公里即發生事故，斗南分隊指出，事故疑因變換車道失控撞擊外側護欄衝下邊坡，造成駕駛及1名乘客輕傷，副駕駛座乘客傷重送醫不治，駕駛酒測值0。

斗南分隊說，駕駛警訊時表示，他沒使用輔助駕駛功能，詳細肇事原因仍待調查。

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

特斯拉起火燃燒只剩骨架。（民眾提供）

特斯拉起火燃燒只剩骨架。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與執勤救護車路口碰撞 百萬特斯拉若未禮讓恐要負責
2024/04/15 14:09

與執勤救護車路口碰撞 百萬特斯拉若未禮讓恐要負責
中國江西特斯拉失控空中翻滾 連撞9車釀1重傷3輕傷
2024/05/02 09:11

中國江西特斯拉失控空中翻滾 連撞9車釀1重傷3輕傷

松益發建築集團 築願世界的美好
電商執行長酒駕特斯拉撞路樹 釀同事丈夫死亡被判8月
2024/05/07 11:53

電商執行長酒駕特斯拉撞路樹 釀同事丈夫死亡被判8月
驚悚瞬間曝！特斯拉「自動駕駛險撞火車」車主：半年第2次
2024/05/22 15:43

驚悚瞬間曝！特斯拉「自動駕駛險撞火車」車主：半年第2次

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
女騎機車撞併排臨停特斯拉 4歲兒3天後不治
2024/01/22 18:35

女騎機車撞併排臨停特斯拉 4歲兒3天後不治
雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播