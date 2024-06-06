魚苗放流見成效 雲林漁民捕獲台灣第1名魚種「竹午魚」

台塑企業與雲林區漁會在萡子寮漁港放流44萬多隻四絲馬鮁、黃臘鲹、黑鯛等魚苗及遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

2024/06/06 16:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕6月8日為世界海洋日，台塑企業與雲林區漁會連續17年舉辦魚苗放流活動，放流四絲馬鮁等高經濟價值魚種，根據漁民反應近幾年漁獲量有增加，且能捕獲到以往極少見、被視為台灣第1名魚種大型四絲馬鮁（竹午魚），可見魚苗放流對鄰近海域漁業資源有幫助，且提高漁民漁獲收入。

今天魚苗放流在口湖萡子寮漁港舉行，共計放流四絲馬鮁、黃臘鰺、黑鯛等高經濟價值魚種外，有鑑遠海梭子蟹（沙蠘）數量有減少現象，今年首次放流遠海梭子蟹，共計44多萬隻，且為提高存活率，放流魚苗長度大於5公分。

雲林區漁會總幹事張傳育表示，魚流放苗今年邁入第17年，早年因環境變遷、全球暖化等影響，漁民反應原本漁獲量豐富，但1、20年前捕撈漁獲減少，因此與六輕企業啟動魚苗放流，這幾年看見成果，漁獲量增加，還有漁民開心說，抓到以往極少見的竹午魚。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，17年累計放流800多萬尾魚苗，另在漁類專家黃榮富建議下，因遠海梭子蟹數量逐漸減少，中央公告每年8月至12月禁止捕撈抱卵母蟹、體型小於8公分以下的遠海梭子蟹，因此今年特別增加放流遠海梭子蟹，希望能透工人工復育協助增加數量，期待放流的所有魚苗、小蟹都能順利成長。

今年還放流遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

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