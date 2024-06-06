為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

魚苗放流見成效 雲林漁民捕獲台灣第1名魚種「竹午魚」

台塑企業與雲林區漁會在萡子寮漁港放流44萬多隻四絲馬鮁、黃臘鲹、黑鯛等魚苗及遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

台塑企業與雲林區漁會在萡子寮漁港放流44萬多隻四絲馬鮁、黃臘鲹、黑鯛等魚苗及遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

2024/06/06 16:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕6月8日為世界海洋日，台塑企業與雲林區漁會連續17年舉辦魚苗放流活動，放流四絲馬鮁等高經濟價值魚種，根據漁民反應近幾年漁獲量有增加，且能捕獲到以往極少見、被視為台灣第1名魚種大型四絲馬鮁（竹午魚），可見魚苗放流對鄰近海域漁業資源有幫助，且提高漁民漁獲收入。

今天魚苗放流在口湖萡子寮漁港舉行，共計放流四絲馬鮁、黃臘鰺、黑鯛等高經濟價值魚種外，有鑑遠海梭子蟹（沙蠘）數量有減少現象，今年首次放流遠海梭子蟹，共計44多萬隻，且為提高存活率，放流魚苗長度大於5公分。

雲林區漁會總幹事張傳育表示，魚流放苗今年邁入第17年，早年因環境變遷、全球暖化等影響，漁民反應原本漁獲量豐富，但1、20年前捕撈漁獲減少，因此與六輕企業啟動魚苗放流，這幾年看見成果，漁獲量增加，還有漁民開心說，抓到以往極少見的竹午魚。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，17年累計放流800多萬尾魚苗，另在漁類專家黃榮富建議下，因遠海梭子蟹數量逐漸減少，中央公告每年8月至12月禁止捕撈抱卵母蟹、體型小於8公分以下的遠海梭子蟹，因此今年特別增加放流遠海梭子蟹，希望能透工人工復育協助增加數量，期待放流的所有魚苗、小蟹都能順利成長。

今年還放流遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

今年還放流遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日月光海洋日動員1600人 全台兵分7路大淨灘清除2.8噸垃圾
2024/06/01 15:14

日月光海洋日動員1600人 全台兵分7路大淨灘清除2.8噸垃圾
讓世界看見台灣海洋獨特魅力！《尋找蔚藍》海洋生態之美盡收眼底
2024/06/03 07:40

讓世界看見台灣海洋獨特魅力！《尋找蔚藍》海洋生態之美盡收眼底

盤點新北第一環 三重站旁看漲強勁
中市今年清出近千公斤海漂垃圾 塑膠容器佔大宗
2023/06/08 10:11

中市今年清出近千公斤海漂垃圾 塑膠容器佔大宗
響應世界海洋日 雲縣府簽緊急應變合作協議誓言守護海洋環境
2024/06/01 16:25

響應世界海洋日 雲縣府簽緊急應變合作協議誓言守護海洋環境

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
可惡！女子開BMW 卻假裝採買偷走西塭仔漁港魚貨
2024/02/03 16:12

可惡！女子開BMW 卻假裝採買偷走西塭仔漁港魚貨
雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播