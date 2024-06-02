雲林肉粽天花板170元 鰻魚、烏魚子入粽引搶購熱潮

口湖遊客中心推出鰻魚粽，採用雲林在地食材，相當豐富。（記者李文德攝）

2024/06/02 15:43

〔記者李文德／雲林報導〕端午節即將到來，各地粽子陸續上市。有別於傳統肉粽多半在內餡包豬肉，雲林縣口湖鄉有兩家業者特別相中商機，將鰻魚、烏魚子入粽，其口味及獨特口感引起饕客喜愛，光是昨開賣口日，原訂各500顆肉粽全數售罄，業者將各自再推出第二波500顆，讓民眾能夠一嘗口湖鄉海味。

口湖遊客中心兩年前，因疫情之故推出鰻魚粽。營運經理蔡云珊表示，將雲林在地溫體豬肉、大埤酸菜還有大塊蒲燒鰻包進粽子裡面，可謂將雲林滿滿的在地精華，集於肉粽一身。當初推出的時候，就引起許多饕客喜愛，去年只因業務繁忙停售，便有許多饕客「掛念」，今年再特定推出。

另，口湖當地的烏魚伯生活館同樣也將烏魚子包進粽子內。館長曾煥佾表示，2、3年前便研發出「烏魚子干貝粽」，除了有鹹蛋黃大小的烏魚子包進粽子內，更將干貝等雲林在地出產的食材包進去，讓民眾們能夠同時喜受到滿滿的口湖海味。

為將當地特色推廣，台灣在地農經整合協會將兩家業者應景的粽子整合行銷，在口湖休息站展售，雖然每顆售價170元，創下雲林肉粽市場天價，但未料昨開賣首日就將首波各500顆預購數量全數售罄，相當搶手。

秘書長吳瑞忠表示，口湖休息站是第一個結合產地的消費地，很多民眾都會來此買鰻魚及烏魚子，但有部分民眾反映是否有其他產品具創新卻不是地方特色，因此將兩家業者的特色肉粽整合，在休息站售出。

吳瑞忠表示，由於南部粽的做法主要以水煮，如何在烹煮過程中不破壞鰻魚及烏魚子的風味就極為關鍵，想不到業者們將這些海味包進粽子中，竟絲毫不受水煮影響風味。首波預購僅僅一天就完售，即日起再開啟第二波預購，預計兩款肉粽再各預售500顆，賣完為止不再開放第三波。

口湖業者研發烏魚子干貝粽，許多饕客為了這海味搶購。（蔡云珊提供）

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