雲林蒜價回穩 西螺農會辦採蒜體驗

民眾在田裡採蒜並出示所摘得的大蒜戰利品。（記者鄭旭凱攝）

2024/03/30 18:09

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕全國最主要大蒜產地雲林縣今年蒜價開盤不理想，濕蒜產地價不到30元；農業處長魏勝德表示，近日蒜價已趨平穩，呼籲蒜農不要急於拋售。而西螺鎮農會今天特別舉辦採蒜體驗活動，鼓勵民眾多使用國產蒜。

雲林縣蒜頭進入產季，往年清明節前夕蒜頭開盤價大約都在32元以上，近日傳出產地濕蒜價格部分低於每台斤30元，被質疑價格低迷是受到進口蒜頭影響，魏勝德表示，國內今年進口蒜頭比去年同期少，部分蒜價不好可能是受氣候影響品質，目前濕蒜產地價格約26至32元，已經趨向平穩。

魏勝德表示，農糧署統計資料，今年目前為止大蒜進口總量為6046噸，較去年同期進口量為8620噸減少，進口量並未增加，但全台蒜頭預估種植面積較以往增加6%，總產量較去年增產3%，可能因天候因素導致部分大蒜品質下降進而影響價格，農民不必急於拋售，價格已逐漸穩定。

而為了解決大蒜價格下降及銷售通路問題，西螺鎮農會今天特別舉辦採蒜田間體驗，讓民眾一起下田採蒜，共有近百人報名參加，有夫婦一起下田，也有家長帶著小朋友一起採大蒜，隨後再返回西螺鎮農會品嚐在地風味餐，歡樂又有趣。

為提振蒜價，西螺鎮農會舉辦採蒜體驗活動，吸引近百民眾參加。（記者鄭旭凱攝）

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