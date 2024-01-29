草嶺石壁櫻花季2/10登場 萬株爭奇鬥艷

草嶺石壁櫻花季2/10登場，萬株櫻花接續怒放爭奇鬥艷。（記者黃淑莉攝）

2024/01/29 12:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林新春重頭戲草嶺石壁櫻花季2月10日大年初一登場，上萬株各品種櫻花接力怒放，雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如邀請大家春節連假到古坑賞櫻走春浪漫一下。

縣府文化觀光處長陳璧君說，草嶺、石壁1、20年山區廣植櫻花，約有上萬株、分布面積約18公頃，這幾年打響名號，成為國內重要賞櫻熱門景點之一，根據觀光署統計，去年草嶺賞櫻人次達20萬人。

張麗善指出，今年櫻花季2月10日至3月10日，主要賞櫻處在青山坪農場、石壁九芎神木、美人谷等景點，其中位於草嶺的「青山坪咖啡農場」花期較早，現在已怒放，而石壁九芎神木、美人谷稍晚大約在年初一2月10日後會盛開，包含有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等。

林慧如說，古坑草嶺櫻花已打響名號，古坑準備好了，櫻花開迎賓來，歡迎大家來賞櫻花。

雲林交通工務局長汪令堯表示，為了讓民眾輕鬆走訪，縣府今年補助公所規劃接駁車服務，共有4個路線，第一停車場往返九芎神木停車場，第一停車場往返青山坪農場，第二停車場蓬萊瀑布往返九芎神木停車場，九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角。

接駁車行駛花季期間春節連假初一至初五及例假日，上山接駁時間為上午8點至下午3點止，下山接駁時間為上午10點至下午5點，發車班距以15分鐘為原則，搭乘民眾一律收費50元，各接駁路線均可搭乘，僅收取一次費用，歡迎民眾多加利用。

汪令堯強調，活動期間特定路段假日實施交通管制，平日不管制，管制時間每日上午7點至下午5點，管制路段有草嶺第一停車場-青山坪咖啡農場入口處、149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東壁山莊至九芎神木入口處、40號農路等。

草嶺石壁櫻花季2/10登場，萬株櫻花接續怒放爭奇鬥艷，今年還有和洋折衷服飾體驗。（記者黃淑莉攝）

草嶺石壁櫻花季2/10登場，今年規劃櫻花下山村市集。（記者黃淑莉攝）

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