浴火重生！大火奪走3摯愛 她走出傷痛開餐車自立

一場火奪走3摯愛，劉婦（中）在兒子、女兒協助下，餐車生意重新開張，靠自己的能力自立。（記者黃淑莉攝）

2024/01/26 17:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年8月15日一場大火奪走劉姓婦人的同居人及2名子女，劉女一度因太過悲痛走不出家門，經雲林縣府社會處、社會福利工作人員協會等單位及家人的陪伴、輔導走出傷痛，以家中傳承的技術及配方開餐車賣自製香腸、米腸，許多老客人得知特地前往捧場，也為她加油、打氣。

去年8月15日清晨3點多斗南一處民宅發生火災，劉女第一時間衝出屋外呼救，但因屋內都是易燃物，加上涉嫌縱火的同居人的兒子是以酒精膏縱火，火勢一發不可收拾，同居人及劉婦的21歲女兒、4歲兒子送醫不治，劉婦也因吸入性嗆傷送醫治療一段時間才出院。

雲林縣社會福利工作人員協會社工溫芷蓮表示，事故前劉婦即是協會輔導個案，本想為她拍攝創業影片，沒想到竟發生重大事故，協會即加強創傷心理輔導，也感謝社會處在第一時間協助處理3名親人的喪葬工作，還補助劉婦重新租屋。

溫芷蓮說，處理好3名摯愛喪葬工作，劉婦因恐懼、對縱火嫌犯充滿怨恨，不敢獨處，也不讓大兒子、大女兒離開她的身邊，甚至想到4歲兒子時會跑到幼兒園外哭泣，還好2個兒女很孝順，女兒辭去台北工作回家全心陪伴，兒子服兵役有空即回家，有家人陪伴，社工輔導，劉婦漸走出傷痛。

溫芷蓮指出，事故前劉婦在斗南青銀共生基地外以餐車賣香腸、米腸，生意還不錯，劉婦為不給女子負擔，要靠自己能力自立，決定勇敢走出門做生意，她並把店名改用自己的姓「劉」，代表重生之意。

劉婦說，餐車賣的米腸、香腸都是自己做的，這是娘家祖傳3代的配方，像香腸就用後腿肉，肥、瘦肉3比7，加上家傳配方、高梁酒製成，此外，還有賣豬肺、軟管、肝連、脆腸、包心油等豬肉臟。

顧客侯小姐說，劉婦餐車賣的東西好吃、新鮮，且俗擱大碗，家人都很愛吃，知道她恢復營業，特地來捧場，也為她加油打氣；沈先生看到臉書貼文第一次來買，他說，看起來乾淨、好吃。

劉婦每天下午2點開始在斗南青銀共生基地外騎樓，賣完為止，另因應過年即日起有新鮮香腸訂購，電話：0958-599567。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉婦餐車賣的米腸、香腸都是她自己做的，２個子女都前來幫忙，希望能幫媽媽穩定客源。（記者黃淑莉攝）

劉婦每天下午2點在斗南青銀共生基地騎樓做生意。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法