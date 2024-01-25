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雲林機車定檢全面改簡訊通知 籲車主上網登錄

雲林縣環保局去年舉辦定檢簡訊登錄抽獎，年底加碼抽微型電動二輪車，今年也持續規劃相關抽獎活動。（縣府提供）

雲林縣環保局去年舉辦定檢簡訊登錄抽獎，年底加碼抽微型電動二輪車，今年也持續規劃相關抽獎活動。（縣府提供）

2024/01/25 18:15

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣環保局去年先於斗六、斗南、虎尾等3市鎮示範先行機車定檢通知無紙化，從今年起擴大全縣停止寄發定檢通知明信片，呼籲車主至環保局官網辦理定檢簡訊登錄。

縣環保局空氣噪音管理科科長吳其臻表示，目前雲林縣設籍雲林滿5年的機車約30萬輛，以往定檢通知明信片僅為提醒功能而非定檢必要文件，因應2050年淨零排放，去年先於斗六、斗南、虎尾等3市鎮示範先行定檢通知無紙化，並舉辦抽獎活動，只要完成登錄每月可抽500元禮券、年底加碼抽微型電動二輪車，今年仍持續規劃辦理抽獎活動，待確定後會正式對外公告。

吳其臻指出，依規定出廠滿5年之設籍燃油機車，不論有無上路事實，每年應依行照原發照月份前後1個月內主動至各機車排氣檢驗站完成年度排氣定期檢驗，違者可處罰鍰500至3000元，最重可註銷牌照。

縣環保局呼籲，民眾盡速至雲林縣機車定檢與污染管制資訊網「機車定檢簡訊登錄」專區（https://ylepb-rmei.easylife.net.tw/sms.asp），登錄家中機車車號與接收簡訊的手機號碼，日後會於該車應定檢月份發送簡訊通知，也可搜尋環境部「機車E定通」申請電子郵件通知，或是下載環境部「環境即時通」APP設定推播訊息通知，全縣124家機車排氣檢驗站，也有協助民眾簡訊登錄及提供定檢提醒標籤張貼服務，可多加利用。

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