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蘇治芬徒步謝票抵虎尾 翁章梁：給年輕政治人物最好示範

民進黨籍立委蘇治芬（左2）徒步謝票抵達虎尾，嘉義縣長翁章梁（右3）及立委劉建國（左1）等人在寒風低溫中陪走。（記者黃淑莉攝）

民進黨籍立委蘇治芬（左2）徒步謝票抵達虎尾，嘉義縣長翁章梁（右3）及立委劉建國（左1）等人在寒風低溫中陪走。（記者黃淑莉攝）

2024/01/23 15:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕挑戰3立委連霸失利，民進黨籍立委蘇治芬徒步謝票今天第6天也是最後一天，進入虎尾鎮市區，因寒流來襲早上溫度只有8、9度，包括嘉義縣長翁章梁、立委劉建國及多位民意代表外，還有上百名支持者不畏寒風陪走，蘇治芬受訪說，感受到大家的溫暖，不覺得冷。

蘇治芬徒步謝票今天一早8點從虎尾惠來晉天宮出發，10點半抵達市區民族路的妙宗寺，廟方人員準備熱薑母茶讓陪走者暖身，翁章梁也在現場等候陪同蘇治芬走一段路。

妙宗寺就在雲林縣議長黃凱服務處對面，謝票隊伍行經時，黃凱與服務處人員也在路旁給予加油，並遞上熱茶，黃凱與蘇治芬握手為她加油，也說大家一起為台灣努力。

翁章梁表示，野百合時期的黨外人士都受過蘇治芬照顧，多年來對年輕政治人物也很照顧，她一直在延續黨外時代的精神，就是勇敢、抗壓性高、對對的事堅持，這次徒步謝票就是延續這樣的精神，謝謝大家對民進黨的支持，也給年輕政治人物很好的示範，政治就是該如此對的事該去做，沒有所謂輸贏。

翁章梁指出，民進黨可以從黨外成長到現在就是不計較輸贏、堅持所呈現出來的力量，到最後開花結果，今天來陪蘇治芬延續黨外精神走這一段路，也謝謝她長久以來對年輕政治人物的照顧，她對雲林農業首都的擘劃，對他經營嘉義縣有很大的啟發性，尤其對農民、弱勢的關心也是她一直以來的堅持。

蘇治芬表示，人生選戰已打完，但憂慮雲林下一代在民主政治會走得艱辛，這幾天徒步越走越有力氣，她的笑聲一天比一天更大，也能自我調侃、對事情幽默以對，這些都是正能量，對自己幫助很大，只有自己先站起來才能感染周邊朋友才重新走回正軌道路，就像翁縣長說的走對的路、做對的事。

蘇治芬徒步謝票隊伍行經雲林縣議長黃凱服務處前，黃凱（左）站在路旁給予加油，並遞上熱茶給蘇治芬暖身。（記者黃淑莉攝）

蘇治芬徒步謝票隊伍行經雲林縣議長黃凱服務處前，黃凱（左）站在路旁給予加油，並遞上熱茶給蘇治芬暖身。（記者黃淑莉攝）

蘇治芬徒步謝票隊伍行經雲林縣議長黃凱服務處前，黃凱（左）站在路旁給予加油。（記者黃淑莉攝）

蘇治芬徒步謝票隊伍行經雲林縣議長黃凱服務處前，黃凱（左）站在路旁給予加油。（記者黃淑莉攝）

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