張泰山擔任雲林觀光大使 淵源與味全龍有關

雲林縣聘請棒球森林王子張泰山擔任觀光大使助攻雲林觀光產業，縣長張麗善（中）代表頒發聘書。（記者黃淑莉攝）

2024/01/22 14:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府繼去年聘請被稱為最美麗主持人白嘉莉擔任觀光大使，今年再聘請棒球教練張泰山，張麗善指出，期待透過張泰山在國內、國際知名度，把雲林山、海地區景點及美食推廣到國際，再創雲林觀光紀錄。

張泰山表示，因為味全龍在斗六棒球場為訓練基地關係，讓他有機會認識雲林好山好水及美食，經常在訓練後跑去斗六找在地美食吃，他是台東鄉下孩子，對鄉下特別憧憬，在日本打球時也常往日本鄉下跑，雲林就像他另一個家，有很多美麗的地方，希望可以帶球迷來遊雲林。

根據交通部觀光署統計，雲林去年遊憩據點觀光人次共計1973萬人次，且今年春節連續假期訂房率突破7成，高居全國之冠，雲林縣府乘勝追擊，聘請棒球界一哥、森林王子張泰山擔任2024年雲林縣觀光大使，張麗善今天代表縣府頒發聘書。

張麗善指出，今年是雲林國際年，希望把雲林的觀光、美食、雲林良品等推銷到全國各地，甚至行銷到國際，感謝張泰山情義相挺，以他的知名度、體力絕對可以把雲林的山、海線各景點介紹給大家，相信在他的代言加持下，可以吸引更多人來雲林遊玩、消費。

縣府文化觀光處長陳璧君說，張泰山擔任觀光大使首次任務即幫雲林新春系列活動拍攝宣傳影片，相關旅宿、景點、美食及交通資訊，可上雲林縣政府或雲林縣政府文化觀光處官網、慢遊雲林粉專查詢。

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