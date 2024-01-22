為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

張泰山擔任雲林觀光大使 淵源與味全龍有關

雲林縣聘請棒球森林王子張泰山擔任觀光大使助攻雲林觀光產業，縣長張麗善（中）代表頒發聘書。（記者黃淑莉攝）

雲林縣聘請棒球森林王子張泰山擔任觀光大使助攻雲林觀光產業，縣長張麗善（中）代表頒發聘書。（記者黃淑莉攝）

2024/01/22 14:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府繼去年聘請被稱為最美麗主持人白嘉莉擔任觀光大使，今年再聘請棒球教練張泰山，張麗善指出，期待透過張泰山在國內、國際知名度，把雲林山、海地區景點及美食推廣到國際，再創雲林觀光紀錄。

張泰山表示，因為味全龍在斗六棒球場為訓練基地關係，讓他有機會認識雲林好山好水及美食，經常在訓練後跑去斗六找在地美食吃，他是台東鄉下孩子，對鄉下特別憧憬，在日本打球時也常往日本鄉下跑，雲林就像他另一個家，有很多美麗的地方，希望可以帶球迷來遊雲林。

根據交通部觀光署統計，雲林去年遊憩據點觀光人次共計1973萬人次，且今年春節連續假期訂房率突破7成，高居全國之冠，雲林縣府乘勝追擊，聘請棒球界一哥、森林王子張泰山擔任2024年雲林縣觀光大使，張麗善今天代表縣府頒發聘書。

張麗善指出，今年是雲林國際年，希望把雲林的觀光、美食、雲林良品等推銷到全國各地，甚至行銷到國際，感謝張泰山情義相挺，以他的知名度、體力絕對可以把雲林的山、海線各景點介紹給大家，相信在他的代言加持下，可以吸引更多人來雲林遊玩、消費。

縣府文化觀光處長陳璧君說，張泰山擔任觀光大使首次任務即幫雲林新春系列活動拍攝宣傳影片，相關旅宿、景點、美食及交通資訊，可上雲林縣政府或雲林縣政府文化觀光處官網、慢遊雲林粉專查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白嘉莉現身虎尾 擔任雲林觀光大使
2023/05/06 13:47

白嘉莉現身虎尾 擔任雲林觀光大使
金馬影后任觀光大使 陳淑芳台南跑透透
2021/08/25 21:23

金馬影后任觀光大使 陳淑芳台南跑透透

除舊換新就靠這檔！全國電子破盤狂歡
「宜蘭觀光大使」林瑞陽惹議 綠議員批林姿妙別再神隱
2020/10/06 12:40

「宜蘭觀光大使」林瑞陽惹議 綠議員批林姿妙別再神隱
網紅美女競逐 苗縣選觀光大使
2019/12/26 23:37

網紅美女競逐 苗縣選觀光大使

台北大巨蛋周邊隱藏版豪宅低調熱銷
雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播