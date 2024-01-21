雲林不好玩？春節訂房率唯一超過7成 居全國之冠

雲林草嶺石壁櫻花季已成為國內主要賞櫻地點。（資料照，記者黃淑莉攝）

2024/01/21 19:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕根據交通部觀光署統計，今天春節7天連假，前6天平均訂房率僅40.65%，但雲林縣超過7成最多，甚至有單日超過9成；縣府文化觀光處長陳璧君表示，2023年雲林觀光人次共有1973萬人次，春節訂房率破7成居冠，印證雲林已躍升觀光大縣，雲林有很多值得一遊再遊的景點。

陳璧君表示，雲林這幾年文化觀光成果斐然，除縣府與地方齊心協力外，更要感謝觀光署在計畫經費挹注及協助，尤其雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫、三條崙海水浴場軟硬體設施提升，另雲林與南投縣共同提案的台灣好行斗六竹山線也獲觀光署支持今年上線，將造福到訪雲林、南投的遊客外，也能再帶動地方觀光產業發展。

陳璧君說，雲林宗教文化底蘊豐厚，是雲林觀光重要基礎，縣府成功將文化活動透過包裝，塑造獨一無二雲林限定的文化觀光特色，包括北港燈會、北港朝天宮迎媽祖、國際偶戲節、成龍濕地流動藝術饗宴，打出「上半年瘋女神、下半年瘋男神」、「香客轉遊客，遊客變常客」耳熟能詳的觀光口號。

文觀處表示，接下來新春期間雲林山海平原有三大限定活動，虎尾糖廠製糖季即日起至3月的甜蜜追車遊程、2月6日至2月25日2024北港燈會、2月10日至3月10日草嶺石壁櫻花季，歡迎大家新春來雲林走春，感受雲林的魅力，相關旅遊資訊及活動訊息，可上文觀處臉書、慢遊雲林臉書或下載慢遊雲林APP。

北港朝天宮迎媽祖是地方年度重要宗教盛會，吸引許多香客、遊客參加。（資料照，記者黃淑莉攝）

北港是花燈原鄉，北港燈會之一的巷弄燈會。（資料照，記者黃淑莉攝）

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