雲林謝票感恩茶會 朱、侯都提這件事
2024/01/21 17:31
〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今天舉辦謝票感恩茶會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫2人都與會，致詞時除感謝雲林鄉親的支持，2人也都提到要傾聽年輕人的聲音、培養年輕人、交棒給下一代。
朱立倫指出，國民黨接下來主要目標是要不斷改革，繼續向前走，培養更多的年輕人，成為民代助理或成為基層工作人員，加以培養、訓練，成為未來的縣長、市長、基層的議員、代表，都是我們國民黨新的一代，這樣我們就對得起台灣。
侯友宜致詞先問與會者心情好不好？他說，贏跟輸都是一時而已，沒有悲觀權利、沒有哀傷理由，要往前走最重要，所以第一要走出同溫層，把別人對我們的誤會、不理解用事實呈現出來，不要一直被污名化；第二就是我們要傾聽年輕人的聲音，與年輕人溝通，虛心接受他們的意見，進而交棒給下一代，期待下一棒比我們更好，且一代比一代更厲害。
侯友宜還說，區域立委國民黨在嘉義以南都沒有，只有雲林海線一席，期許黨籍區域、不分區立委結合起來，協助爭取、照顧南部鄉親，讓他們有感。
國民黨雲林縣黨部謝票感恩茶會今天下午在縣黨部禮堂舉行，朱立倫、侯友宜出席外，包括雲林縣長張麗善、雲林海線立委當選人丁學忠、不分區立委當選人許宇甄、張嘉郡、雲林縣議長黃凱及多位黨籍議員、參選山線立委失利的邱良閱等人都到場。