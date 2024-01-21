雲林謝票感恩茶會 朱、侯都提這件事

國民黨雲林縣黨部今天舉辦謝票感恩茶會。（記者黃淑莉攝）

2024/01/21 17:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今天舉辦謝票感恩茶會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫2人都與會，致詞時除感謝雲林鄉親的支持，2人也都提到要傾聽年輕人的聲音、培養年輕人、交棒給下一代。

朱立倫指出，國民黨接下來主要目標是要不斷改革，繼續向前走，培養更多的年輕人，成為民代助理或成為基層工作人員，加以培養、訓練，成為未來的縣長、市長、基層的議員、代表，都是我們國民黨新的一代，這樣我們就對得起台灣。

侯友宜致詞先問與會者心情好不好？他說，贏跟輸都是一時而已，沒有悲觀權利、沒有哀傷理由，要往前走最重要，所以第一要走出同溫層，把別人對我們的誤會、不理解用事實呈現出來，不要一直被污名化；第二就是我們要傾聽年輕人的聲音，與年輕人溝通，虛心接受他們的意見，進而交棒給下一代，期待下一棒比我們更好，且一代比一代更厲害。

侯友宜還說，區域立委國民黨在嘉義以南都沒有，只有雲林海線一席，期許黨籍區域、不分區立委結合起來，協助爭取、照顧南部鄉親，讓他們有感。

國民黨雲林縣黨部謝票感恩茶會今天下午在縣黨部禮堂舉行，朱立倫、侯友宜出席外，包括雲林縣長張麗善、雲林海線立委當選人丁學忠、不分區立委當選人許宇甄、張嘉郡、雲林縣議長黃凱及多位黨籍議員、參選山線立委失利的邱良閱等人都到場。

國民黨主席朱立倫今天出席雲林縣黨部謝票感恩茶會表示，培養年輕人是國民黨改革重要目標。（記者黃淑莉攝）

新北市長侯友宜今天出席國民黨雲林縣黨部謝票感恩茶會強調要傾倒年輕人聲音、交棒下一代。（記者黃淑莉攝）

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