就是愛台灣！ 「土豆鳥」度冬量再創新高

中部農耕區是土豆鳥主要度冬地，其中有9成集中在雲林縣。（林瑞興提供）

2024/01/21 16:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣野鳥學會、生物多樣性研究所共同辦理的小辮鴴（土豆鳥）普查活動，今天在雲林黃金蝙蝠館登場，共有來自全國各地鳥友志工近200人參加，普查結果全國約有1萬3151隻，較去年增加約2000隻，創普查至今16年新高紀錄，讓鳥友十分開心。

小辮鴴是冬季飛來台灣度冬的候鳥，中部平原的農耕區是牠們主要度冬地，因為來的時間正好是雲林花生（土豆）採收期，收成後農民引水灌溉的水田成為牠們群聚覓食天堂，因此又有土豆鳥之稱。

雲林縣野鳥學會指出，來台度冬的土豆鳥超過9成集中在雲林，尤其元長、土庫最多，鳥會在2009年開始推動雲林縣土豆鳥普查，2012年生物多樣性研究所加入一起辦理，普查範圍擴及雲林以外縣市，希望能對來台度冬的土豆鳥族群有更精確的掌握。

今年普查邁入第16年，一早6點多全國志工開始同步普查，在蝙蝠館則有生態闖關、彩繪、土豆鳥猜猜樂及棲地觀察等活動，雲林縣寫生研究會也在現場春聯揮毫贈送給參加民眾。

台灣野鳥保育協會副理事長蔡秋雄表示，土豆鳥很大隻、顏色漂亮，叫聲像貓叫，且不怕人、群居很壯觀，很適合大家觀賞的鳥種，透過普查數量增減可以了解環境變化，棲地生態是否受破壞。

雲林縣野鳥學會總幹事陳雪琴指出，各地志工回報數據統計，全台今年來台度冬土豆鳥共有1萬3151隻，比去年1萬1231隻更多，其中雲林縣破萬隻有1萬793隻，創下普查16年新高。

中部農耕區是土豆鳥主要度冬地，其中有9成集中在雲林縣。（林瑞興提供）

2024土豆鳥大集合活動今天在雲林縣黃金蝙蝠館舉行，共有來自各地愛鳥人士及志工參加。（林瑞興提供）

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