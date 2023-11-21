口湖鄉農會獲「田媽媽」認證 總幹事呂惠玲哽咽：完成父親多年心願

雲林縣口湖鄉農會通過農業部「田媽媽」品牌認證，今日正式揭牌。（記者林旻臻攝）

2023/11/21 16:27

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣口湖鄉農會，今年通過農業部「田媽媽」品牌認證，今日正式揭牌，未來將獲得更多行銷資源挹注，帶動在地產業發展，農會總幹事呂惠玲哽咽表示，這對農會來說是重要里程碑，也總算完成父親前總幹事呂老乾多年心願。

「田媽媽」是農業部所成立的品牌，透過專業團隊指導，鼓勵各地農家婦女運用個人專長及團隊經營，開創農村新副業，並推廣運用低食物里程的在地新鮮食材，以及低油、低鹽、低糖、高纖維的健康烹飪概念，落實在地生產、在地消費的「地產地銷」特色餐飲潮流。口湖鄉農會在台南農改場、農業科技研究院、雲林縣農會等多個單位輔導下，花近2年時間，順利獲得認證。

呂惠玲說，口湖鄉屬於偏鄉，早期農會發展還不夠全面完整，經營不易，在地農民、家政班成員對農會相當支持，向心力十足，農會爭取田媽媽品牌認證的初衷，也是想扶植口湖鄉家政班員，運用婆婆媽媽的廚藝，將在地食材、生鮮漁產，包括在地養殖的鰻魚、烏魚子、虱目魚等，透過加工包裝、特色料理，讓更多人看見口湖產地直銷的美味食材，這也是父親呂老乾多年來的心願。

口湖鄉農會理事長李建宏說，「田媽媽」認證的通過，是在地產業、家政班媽媽與農會的共同成就，未來對農漁民也會帶來經濟效益，這塊招牌也會帶給消費者安全感、安心感，不僅有食品安全的保證，也彷彿是回家吃飯的溫馨感受。

農業科技研究院專員李孟真說明，口湖鄉農會為雲林首家由地方農會申請通過的「田媽媽」，獲得認證並不容易，必須評鑑食品安全、環境衛生條件、採用「吃在地、食當季」的食材等，家政班媽媽也必須考取專業執照、接受專業培訓等，目前全台約有100多家「田媽媽」，口湖鄉農會獲得認證後，將獲得更多行銷資源挹注，帶動在地產業發展。

口湖鄉農會為雲林首家由地方農會申請通過的「田媽媽」。（記者林旻臻攝）

口湖鄉農會推廣在地養殖漁業的新鮮食材。（記者林旻臻攝）

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