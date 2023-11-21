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二期稻作進入收割期 災損量少價格創新高

因大區輪灌嘉義、台南地區二期稻作休耕及小犬颱風受災，今年二期稻作量少價揚，目前濕穀每台斤超過12元，創歷年新高。（記者黃淑莉攝）

因大區輪灌嘉義、台南地區二期稻作休耕及小犬颱風受災，今年二期稻作量少價揚，目前濕穀每台斤超過12元，創歷年新高。（記者黃淑莉攝）

2023/11/21 14:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二期稻作進入收割期，因小犬颱風受損今年減產逾2成，量少關係價格上揚，西螺鎮農會指出，目前濕穀每台斤超過12元，創下歷年新高；另農業部也公告大埤等6鄉鎮二期稻作為天然災害現金救助及低利貸款區，每公頃補助1萬8000元。

農民無奈說，上次小犬颱風影響，成熟期延滯就猜測到會失收嚴重，比一期作1分地減少了500台斤；其他農民表示，今年比去年同期減收約2成左右，受災嚴重減少達3、4成左右。

西螺農會主任廖宗義指出，今年二期作因嘉義、台南地區實施大區輪灌休耕，面積減少2萬公頃，又因小犬颱風受損嚴重，1分地平均減產約2成，加上雲林、台南休耕部分米廠來雲林收購，整體稻穀價格上揚，目前濕穀每台斤超過12元，創下歷年新高。

農業處長魏勝德指出，小犬颱風強風及鹽沫導致雲林農損非常嚴重，截至目前農業部已公告40項救助，因適逢二期作抽穗期，造成穀粒褐化及成熟期延滯、稔實率下降、每穗粒數與千粒重減少等延遲性災害，造成減產、品質下降，農業部繼先前公告10個鄉鎮，經過縣府爭取，昨天再公告斗南、虎尾、西螺、北港、元長及大埤等6個鄉鎮為現金救助地區，受災農民可在11月21日至11月30日至土地所在地公所申請。

雲林二期稻作濕穀每台斤已超過12元，創歷史新高。（記者黃淑莉攝）

雲林二期稻作濕穀每台斤已超過12元，創歷史新高。（記者黃淑莉攝）

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