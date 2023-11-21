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雲林家扶歲末活動睽違3年經費告急 福德巧新捐20萬盼拋磚引玉

福德巧新基金會捐20萬元贊助雲林家扶年度歲末活動。（記者林旻臻攝）

福德巧新基金會捐20萬元贊助雲林家扶年度歲末活動。（記者林旻臻攝）

2023/11/21 08:03

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林家扶年度歲末活動因疫情解封停辦3年，今年將在12月3日舉行，由於經費告急，福德巧新基金會擔心服務的弱勢家庭期待落空，捐贈20萬元表達支持，期待拋磚引玉挹注更多資源與能量。

雲林家扶主委陳燦勲表示，以往歲末活動家扶為近千戶受助家庭募集每戶1000元商品禮券，及60美食攤位，總經費需264萬元，目前僅募得一半的經費，加上物價上漲影響，今年收到民生物資減少許多，如：沙拉油、醬油、罐頭、泡麵、保久乳、洗髮精、營養餅乾等嚴重欠缺，各項資源皆不足，令人擔憂。

福德巧新基金會執行長黃冠昌說，家扶長期深耕地方，落實消除貧窮照顧弱勢服務，與巧新的社會企業責任理念相符，以實際的行動連結更多善心，傳遞有溫度的愛心，發揮台灣在地暖心公益精神，深感雲林家扶籌措活動基金不容易，率先送來20萬元支持打氣，呼籲社會大眾一起支持投入，期盼能於12月前補上雲林家扶資源不足的空缺，為1000戶服務家庭響應做愛心。

雲林家扶督導歐厚成指出，一年一度的歲末園遊會，對家扶服務家庭來說，宛如回娘家的溫暖，有園遊會美食、領物資，還有年終特別禮物，感謝福德巧新首發響應贊助20萬元經費挹注能量，期待今年歲末園遊會能順利舉辦，歡迎不定額贊助採購民生物資與禮劵，陪伴弱勢家庭迎新年，或洽電05-6323200雲林家扶中心。

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