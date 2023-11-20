小朋友樂翻！雲林巾彩耕地藝術節閉幕 10大型毛巾玩偶贈幼園

雲林巾彩耕地藝術節的10隻大型毛巾動物玩偶，在活動結束後贈與虎尾鎮立幼兒園。（行政院雲嘉南區聯合服務中心提供）

2023/11/20 18:05

〔記者林旻臻／雲林報導〕2023雲林巾彩耕地藝術節18、19日在虎尾同心公園舉辦，主辦單位行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣毛巾產業科技發展協會，在活動結束後將10隻大型毛巾動物玩偶贈與虎尾鎮立幼兒園典藏，讓愛的能量無限正循環下去。

雲林巾彩耕地藝術節邁入第5屆，活動現場設置吉祥物巾寶、牛、虎、兔等10隻大型毛巾動物玩偶，造型可愛吸睛，並邀請紙風車劇團進行閉幕表演，廣受民眾好評，活動兩日吸引至少2500人次前來參加。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉提到，活動初衷在於推廣在地毛巾產業發展，並邀請親子一同歡樂，活動過程更感受到大、小朋友對這些玩偶的喜愛，為了延續感動和愛心，立委蘇治芬、劉建國及雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會榮譽理事長程素鳳等人建議，將10隻大型毛巾動物玩偶贈與幼兒園，造福地方的幼兒教育、成長與生活。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周表示，毛巾是重要的日常生活用品，不僅產品樣式眾多，也可以做成各種不同的造型，這10隻大型毛巾動物玩偶，不僅能為幼兒園增添環境的可愛趣味，也能幫助小朋友體認毛巾對日常生活的重要性。

虎尾鎮立幼兒園園長許素蘭表示，幼兒園的小朋友看到今年巾彩節動物派對的玩偶都非常開心，虎尾鎮立幼兒園共10個班級，剛好每班都可以分配到一隻，尤其聖誕節即將到來，也會在幼兒園節慶活動中扮演重要角色。

2023雲林巾彩耕地藝術節吸引至少2500人次參加。（行政院雲嘉南區聯合服務中心提供）

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