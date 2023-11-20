蘇治芬拚立委連任 今日登記參選

立委蘇治芬今日完成參選登記。（記者林旻臻攝）

2023/11/20 17:08

〔記者林旻臻／雲林報導〕民進黨雲林第一選區（海線）立委蘇治芬力拚連任，今日下午2時許前往雲林縣選委會登記參選，多名地方支持者帶孩子陪同，主打「0到6歲國家一起養」，並高喊凍蒜、Team Taiwan挺台灣。蘇治芬說，2024選舉對台灣是關鍵一戰，也是為孩子而戰，必須把民主自由、好的環境與制度留下給下一代。

蘇治芬說，如今年輕人成為「三明治世代」，上有長輩、下有妻小要照顧，台灣經濟發展很好，未來社會福利也必須做得更好，共同分攤年輕人家庭經濟壓力，給孩子更好的未來，她更向孩子表示「我現在做的事情就是為你們做，希望你們以後過的日子、環境，還有你的國家，是一個民主國家」。

針對國民黨公布的不分區立委名單，包括前高雄市長「雲林女婿」韓國瑜、前立委張嘉郡、雲林縣工策會前總幹事許宇甄等人，蘇治芬認為，韓國瑜排名第一是權謀考量，許宇甄是雲林張家閨蜜、張嘉郡代表雲林張家，卻在安全名單的邊緣，可見國民黨對地方派系有所保留。

蘇治芬說，至於民進黨不分區名單，主席賴清德強調社會利益，也希望多方納入不同的聲音，給人民更廣闊的觀感，這也是外界期待的，透過政黨票讓不一樣的人才帶進立法院。由於這次小黨出來參選的人數多，民進黨、國民黨的安全名單都面臨很大挑戰，判斷「2大黨的安全名單應該都在10名以內」。

蘇治芬向孩子表示「我現在做的事情就是為你們做，希望你們以後過的日子、環境，還有你的國家，是一個民主國家」。（記者林旻臻攝）

多名地方支持者帶孩子陪同蘇治芬前往雲林縣選委會登記參選。（記者林旻臻攝）

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