為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

蘇治芬拚立委連任 今日登記參選

立委蘇治芬今日完成參選登記。（記者林旻臻攝）

立委蘇治芬今日完成參選登記。（記者林旻臻攝）

2023/11/20 17:08

〔記者林旻臻／雲林報導〕民進黨雲林第一選區（海線）立委蘇治芬力拚連任，今日下午2時許前往雲林縣選委會登記參選，多名地方支持者帶孩子陪同，主打「0到6歲國家一起養」，並高喊凍蒜、Team Taiwan挺台灣。蘇治芬說，2024選舉對台灣是關鍵一戰，也是為孩子而戰，必須把民主自由、好的環境與制度留下給下一代。

蘇治芬說，如今年輕人成為「三明治世代」，上有長輩、下有妻小要照顧，台灣經濟發展很好，未來社會福利也必須做得更好，共同分攤年輕人家庭經濟壓力，給孩子更好的未來，她更向孩子表示「我現在做的事情就是為你們做，希望你們以後過的日子、環境，還有你的國家，是一個民主國家」。

針對國民黨公布的不分區立委名單，包括前高雄市長「雲林女婿」韓國瑜、前立委張嘉郡、雲林縣工策會前總幹事許宇甄等人，蘇治芬認為，韓國瑜排名第一是權謀考量，許宇甄是雲林張家閨蜜、張嘉郡代表雲林張家，卻在安全名單的邊緣，可見國民黨對地方派系有所保留。

蘇治芬說，至於民進黨不分區名單，主席賴清德強調社會利益，也希望多方納入不同的聲音，給人民更廣闊的觀感，這也是外界期待的，透過政黨票讓不一樣的人才帶進立法院。由於這次小黨出來參選的人數多，民進黨、國民黨的安全名單都面臨很大挑戰，判斷「2大黨的安全名單應該都在10名以內」。

蘇治芬向孩子表示「我現在做的事情就是為你們做，希望你們以後過的日子、環境，還有你的國家，是一個民主國家」。（記者林旻臻攝）

蘇治芬向孩子表示「我現在做的事情就是為你們做，希望你們以後過的日子、環境，還有你的國家，是一個民主國家」。（記者林旻臻攝）

多名地方支持者帶孩子陪同蘇治芬前往雲林縣選委會登記參選。（記者林旻臻攝）

多名地方支持者帶孩子陪同蘇治芬前往雲林縣選委會登記參選。（記者林旻臻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《聯合競總成立》賴清德力挺蘇治芬、劉建國 萬人喊凍蒜
2023/11/19 05:30

《聯合競總成立》賴清德力挺蘇治芬、劉建國 萬人喊凍蒜
不會在虎尾囤積飛彈！陳建仁站台挺蘇治芬 批惡意操作不道德
2023/11/18 19:51

不會在虎尾囤積飛彈！陳建仁站台挺蘇治芬 批惡意操作不道德

聯邦超期貸 前三個月每月利息1塊錢
立委選情探索》蘇治芬力保勝績 丁學忠藍票遭瓜分
2023/11/18 05:30

立委選情探索》蘇治芬力保勝績 丁學忠藍票遭瓜分
尋求連任 蘇治芬、蔡易餘聯合拜票
2023/11/17 05:30

尋求連任 蘇治芬、蔡易餘聯合拜票

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
蘇治芬拜票稱需「重量級」人士相挺 蔡易餘趣味回應
2023/11/16 09:49

蘇治芬拜票稱需「重量級」人士相挺 蔡易餘趣味回應
雲林縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播