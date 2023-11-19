為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大

韓國瑜調侃邱良閱，「我覺得他的頭髮好像快跟我差不多了」，要他保重。（記者林旻臻攝）

韓國瑜調侃邱良閱，「我覺得他的頭髮好像快跟我差不多了」，要他保重。（記者林旻臻攝）

2023/11/19 21:47

〔記者林旻臻／雲林報導〕前高雄市長韓國瑜今晚到雲林縣斗六市，為國民黨山線立委參選人邱良閱站台，致詞提到他被列為國民黨不分區立委名單第一名，讓他壓力很大，但他保證未來雲林需要任何建設，一定全力配合地方向中央爭取，「我要是說白賊話，李佳芬一定不會放過我」。

韓國瑜與雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡、議長黃凱及多位縣議員等地方人士，為國民黨山線立委參選人邱良閱站台。

韓國瑜說，他是不分區立委名單第一名，但他都沒有笑，因為這是責任，壓力很大，但他可以跟雲林鄉親保證，他家住雲林，只要雲林建設有任何需要，跟第12名的張嘉郡，配合邱良閱、張麗善，全力為雲林打拚，「我要是說白賊話，李佳芬一定不會放過我，今天晚上就不讓我睡覺」。

韓國瑜更調侃邱良閱，「我覺得他的頭髮好像快跟我差不多了」，不知道這次選舉邱能不能一帆風順，但擔心他頭髮快掉光，所以千萬要保重，也呼籲鄉親集中選票支持，他會與張嘉郡、張麗善、邱良閱等人共同擦亮雲林這塊招牌。

邱良閱表示，這次代表年輕人出戰參選立委，希望從平凡中創造不平凡，有信心創造奇蹟，若能當選，代表鄉親的下一代也有開創夢想的機會，懇請鄉親給年輕人一次機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自豪藍提不分區立委 朱立倫：史上最年輕 3醫師列安全名單
2023/11/19 20:36

自豪藍提不分區立委 朱立倫：史上最年輕 3醫師列安全名單
藍不分區立委無人留任！李德維：基層不受重視 在台下狂幹
2023/11/19 18:53

藍不分區立委無人留任！李德維：基層不受重視 在台下狂幹
大換血！藍不分區立委全不連任 曾銘宗曝原因
2023/11/19 18:28

大換血！藍不分區立委全不連任 曾銘宗曝原因
國民黨34席不分區名單 全數獲中全會同意通過 韓國瑜最高票
2023/11/19 17:32

國民黨34席不分區名單 全數獲中全會同意通過 韓國瑜最高票
韓國瑜列國民黨不分區第一 台灣基進：可怕的是無法罷免
2023/11/19 15:05

韓國瑜列國民黨不分區第一 台灣基進：可怕的是無法罷免
雲林縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播