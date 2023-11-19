列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大

韓國瑜調侃邱良閱，「我覺得他的頭髮好像快跟我差不多了」，要他保重。（記者林旻臻攝）

2023/11/19 21:47

〔記者林旻臻／雲林報導〕前高雄市長韓國瑜今晚到雲林縣斗六市，為國民黨山線立委參選人邱良閱站台，致詞提到他被列為國民黨不分區立委名單第一名，讓他壓力很大，但他保證未來雲林需要任何建設，一定全力配合地方向中央爭取，「我要是說白賊話，李佳芬一定不會放過我」。

韓國瑜與雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡、議長黃凱及多位縣議員等地方人士，為國民黨山線立委參選人邱良閱站台。

韓國瑜說，他是不分區立委名單第一名，但他都沒有笑，因為這是責任，壓力很大，但他可以跟雲林鄉親保證，他家住雲林，只要雲林建設有任何需要，跟第12名的張嘉郡，配合邱良閱、張麗善，全力為雲林打拚，「我要是說白賊話，李佳芬一定不會放過我，今天晚上就不讓我睡覺」。

韓國瑜更調侃邱良閱，「我覺得他的頭髮好像快跟我差不多了」，不知道這次選舉邱能不能一帆風順，但擔心他頭髮快掉光，所以千萬要保重，也呼籲鄉親集中選票支持，他會與張嘉郡、張麗善、邱良閱等人共同擦亮雲林這塊招牌。

邱良閱表示，這次代表年輕人出戰參選立委，希望從平凡中創造不平凡，有信心創造奇蹟，若能當選，代表鄉親的下一代也有開創夢想的機會，懇請鄉親給年輕人一次機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法