不會在虎尾囤積飛彈！陳建仁站台挺蘇治芬 批惡意操作不道德

行政院長陳建仁說，虎尾只會設有指揮部相關設施，不會囤積飛彈，虎尾鄉親請放心。（記者林旻臻攝）

2023/11/18 19:51

〔記者林旻臻／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德、雲林海線立委蘇治芬北港聯合競選總今天成立，行政院長陳建仁站台致詞說，對手惡意操作虎尾將建置魚叉飛彈營區，相當不道德，他承諾，虎尾只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，虎尾鄉親請放心。

民進黨挺台灣造勢大會今天下午在北港鎮公園路登場，立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人都來站台，現場聚集超過8000人。

陳建仁說，他認為保衛國家的國軍不應該被惡意操作成「鄰避設施」，不該也不道德，我們應支持國軍，感謝國軍守護家園，向虎尾鄉親掛保證，他與國防部討論後，虎尾只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，國軍飛彈系統都是安全、機動、隱蔽的。

陳建仁說，蔡英文總統說全世界都準備要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？賴清德跟團隊有經驗、有能力有決心，要讓台灣繼續向前走，也要讓團結人民保衛國家，讓經濟越來越好，越來越有競爭力，讓人民幸福。

陳建仁也說，賴清德當總統，立法院也要有人支持，蘇治芬做過2屆縣長、3任立委，最了解雲林人，是最佳民意代表，她把北港打造成宗教文化重鎮，爭取台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，爭取擴寬大甲媽遶境必經的崙子大橋，要支持這樣認真優秀又努力的好立委，支持「信賴台灣，雲林得芬」組合，繼續為雲林爭取更多建設。

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