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雲林斗六競總成立 賴清德：用選票讓世界知道台灣人民熱愛民主

民進黨總統參選人賴清德、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國斗六聯合競選總部成立，賴清德進場時親切與支持民眾擊掌，現場高喊凍蒜。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國斗六聯合競選總部成立，賴清德進場時親切與支持民眾擊掌，現場高喊凍蒜。（記者黃淑莉攝）

2023/11/18 18:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國斗六聯合競選總部今天下午成立，現場湧入上萬名支持者。賴清德懇請鄉親堅定意志，明年大選用選票支持民進黨及民進黨的候選人，再次讓全世界知道台灣人民熱愛民進，不受威脅、懷抱希望、勇敢向前。

賴清德指出，剛落幕的「拜習會」，美國總統拜登明確跟中國領導人習近平說，維護台海和平穩定，美國有堅定決心，這也是美國長期主張，並警告中國不能用武力改變台海目前現狀，不能干涉台灣選舉，應該要尊重台灣人民的決定；習近平也否認北京要在2027、2035年武力攻打台灣的計畫，所以，拜習會已揭穿國民黨「票投民進黨青年上戰場、2024大選是戰爭與和平選舉」的謊言。

另外，七大工業國峰會結論也特別提到，台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可久缺的的一部分，堅決反對中國以武力威脅片面改變台海現狀。

賴清德強調，這些都代表世界已經上架台灣，台灣擁抱世界，國際民主陣營都堅定和台灣站在一起，同時強烈證明，只有堅定的國民意志、堅強的國防準備及堅實的國際支持，才是確保台海和平、守護國家安全的最佳做法，絕不是一個中國原則的九二共識兩岸一家親，更不是和平協議，在蔡英文總統領導之下我們已走在正確的道路，也得到國際社會支持，請大家團結一致繼續往前走、繼續走對的路。

民進黨總統參選人賴清德（中）、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國壢右２）斗六聯合競選總部成立，與會者高喊凍蒜、加油。（劉建國競選總部提供）（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德（中）、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國壢右２）斗六聯合競選總部成立，與會者高喊凍蒜、加油。（劉建國競選總部提供）（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國斗六聯合競選總部成立，湧入上萬名支持民眾高喊凍蒜、加油。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統參選人賴清德、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國斗六聯合競選總部成立，湧入上萬名支持民眾高喊凍蒜、加油。（記者黃淑莉攝）

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