藍白合再卡關 賴清德批柯文哲：企圖把國家還給國民黨

針對藍白合，民進黨總統參選人賴清德強調，政治上沒有負負得正，2個不對的人勉強湊在一起也不可能成為對的一組。（記者黃淑莉攝）

2023/11/18 17:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對藍白合又沒結果，民進黨總統參選人賴清德今天下午出席雲林賴清德、劉建國斗六競選總部成立大會時指出，2個不對的人勉強湊在一起也不可能成對的一組，政治上沒有負負得正這種事情，與其相信藍白合不如堅定支持賴清德。

賴清德表示，藍白合民調今天上午公布但沒結果，他始終相信只有堅定理念，能提出完整國家藍圖的人、有能力領導國家的人，才是國家領導人。

賴清德接著說，有人（指民眾黨總統參選人柯文哲）過去曾大聲說，要把國家還給「你」（指人民），結果現在卻是企圖把國家還給國民黨，過去也曾說過要超越藍綠，結果現在看到是柯先背叛自己。

賴清德指出，民主自由就是台灣最珍貴資產，但看到藍、白硬要湊在一起，還公然分配權力，這不只沒有民主精神，更沒把台灣人民看在眼裡，他要告訴大家不論藍或白，都不是台灣民意主流，非但不能守護國家安全，更無法提出完整國政藍圖，都不適合擔任國家領導人，2個不對的人不論誰正誰副，勉強湊在一起也不可能成為對的一組，在政治上沒有負負得正這種事情，與其相信藍白合不如堅定支持賴清德。

賴清德強調，400年來台灣人追求做自己的主人，這場選舉不管對岸用軍事、軍機、間諜、軍艦、金錢、假消息，或是任何方式，企圖干預，大家都應團結一致、堅定選擇做自己的主人，這個就是台灣堅守民主的道路，絕不能改變。

賴清德說，他會盡最大力量團結所有愛護民主、守護台灣的朋友，不論來自哪裡，都應站在一起保護國家、守護民主，不能容忍外來力量破壞，這就是挺台灣的使命。

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