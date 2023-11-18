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來場偽日本小旅行！虎尾「美人樹大道」花開綿延2公里

雲林縣虎尾鎮建成路美人樹花朵美麗綻放，綿延2公里。（記者林旻臻攝）

雲林縣虎尾鎮建成路美人樹花朵美麗綻放，綿延2公里。（記者林旻臻攝）

2023/11/18 13:02

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮建成路鄰近高鐵站，素有「虎尾版櫻花大道」美稱，如今美人樹花朵綻放，綿延2公里，鎮公所從今日起至12月3日舉辦「2023深秋美人宴」活動，週末現場包括攤位市集、和服體驗、搖擺舞會、音樂表演等活動，讓民眾享受虎尾期間限定的美麗花海。

虎尾鎮公所在今（18）日開幕日準備「Happy Hour」200份咖啡與民眾分享，可一邊喝咖啡，欣賞美人樹的芬芳景致；11月19日邀請知名福爾摩莎搖擺舞老師帶領民眾體驗時下最流行的搖擺舞，在美人樹下與花共舞，體驗不同的秋日風情；現場設置神怪系列、美人櫻系列、日式油傘系列6座充滿日式藝術打卡裝置，晚間還有科技光影秀，讓民眾欣賞到日夜不同風貌的美人樹大道。

鎮長丁學忠表示，建成路沿著大圳溝兩側栽種美人樹，每年深秋10月底後陸續開花，今年雖因暖冬，花開的比往年稍微慢些，目前花況盛開近8成，11月中到12月底是最佳賞花期，已吸引不少遊客慕名來賞花，公所為傳達教育理念也發揮創意，設計美人樹寫生塗鴨紙，讓鎮內國小一至三年級生畫出孩子眼中的美人樹，更加認識家鄉的美好。

「雲林正美麗！」副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君說，美人樹大道距離高鐵雲林站車程僅5分鐘，空間規劃寬敞整潔，讓民眾不必出國也能穿上和服，宛如置身京都，邀請遊客趁秋高氣爽的季節來雲林走走，賞花之餘也能品嚐在地美食。

前立委張嘉郡說，虎尾建成路近年在鎮公所用心整治下，從社區髒亂點變成地方觀光亮點，相當值得在地民眾及外地遊客前來賞花。

虎尾鎮公所表示，美人樹大道建成路慢車道與學府東路口仍有雲林縣政府芒果大道及國防部虎尾新建營區統包工程進行中，活動會場已作好分流路線，建議民眾從清雲路進出，如需行走學府東路需注意交通安全，活動期間也有交管人員現場疏導。

雲林虎尾「美人樹大道」現場有和服體驗、打卡背景，供民眾拍照留念。（記者林旻臻攝）

雲林虎尾「美人樹大道」現場有和服體驗、打卡背景，供民眾拍照留念。（記者林旻臻攝）

虎尾鎮內國小生畫出眼中的美人樹，認識家鄉的美好。（記者林旻臻攝）

虎尾鎮內國小生畫出眼中的美人樹，認識家鄉的美好。（記者林旻臻攝）

虎尾鎮公所11月18日至12月3日舉辦「2023深秋美人宴」，邀請民眾來賞花。（記者林旻臻攝）

虎尾鎮公所11月18日至12月3日舉辦「2023深秋美人宴」，邀請民眾來賞花。（記者林旻臻攝）

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