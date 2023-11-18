斗六市區鐵路高架化新突破 台鐵局同意維持曲率半徑730

斗六市區鐵路高架化可消弭7處平交道，改善市區道路塞車問題。（記者黃淑莉攝）

2023/11/18 11:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市區鐵路高架化計畫可行性其中一重大難題，斗六站北側彎道曲率半徑要1000或730，雲林縣府工務處長汪令堯今天指出，經與台鐵局溝通，台鐵局同意維持原計畫所提曲率半徑730，接下來縣府將積極參照各部會意見完善報告書，期望能儘速打開斗六市區交通任督二脈。

汪令堯表示，交通部鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會在9月25日召開第19次會議，針對斗六市區鐵路高架化有多數委員提出斗六站北側彎道質疑，縣府在會中提出說明，指若配合改善斗六站北側彎道至R1000，最大之軌道偏移量約45公尺，需取得斗六都市計畫範圍內用地約6000多平方公尺，須拆遷50棟建築物，仍被退件要縣府在可行性階段與台鐵局協商定調斗六站北側彎道的曲率半徑改善方案。

汪令堯指出，拆50棟鬧區的店面、住家，地方絕對不會同意且取得代價太高，對此，縣長張麗善在本月16日當面向交通部政務次長胡湘麟懇託，昨天他也致電台鐵局溝通，台鐵局認為本案可消弭7處平交道、3座陸橋及2處地下道，對於鐵路行車及平交道安全提升有助益。

對於曲率半徑問題也同意維持縣府提出之規劃方案，在既有鐵路廊帶範圍局部將斗六站北側彎道由R689彎道改善至R730，不再堅持採用大範圍徵地改道方案。

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